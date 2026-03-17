Le PSG, Arsenal et le Real passent en quarts de finale

Les favoris n'ont pas tremblé lors des huitièmes de finale de Champions League ce mardi soir. Le Real Madrid, le PSG et Arsenal se sont qualifiés pour le prochain stade de la compétition.

Blick Sport

Finalement, le match le plus passionnant de ce mardi soir en Ligue des champions n'a pas été diffusé en prime-time. En début de soirée et au terme d'un scénario improbable, le Sporting a remonté un déficit de trois buts face à Bodø/Glimt et s'est qualifié en quarts de finale (5-0).

Exploit que deux autres clubs espéraient rééditer quelques minutes plus tard. Face au PSG, Chelsea avait également réalisé un match aller en-dessous de ses espérances (défaite 2-5 au Parc des Princes). Sauf que rapidement à Stanford Bridge, les Anglais se sont fait avoir par le champion en titre. Après un quart d'heure, le score était déjà de 2-0 pour les visiteurs, grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia (6e) et Bradley Barcola (14e).

La messe était déjà dite et le but en deuxième mi-temps de Senny Mayulu n'a fait qu'empirer le score total de cette double confrontation (0-3 au retour, 2-8 au total). Après sa défaite en Coupe du monde des clubs l'été dernier, la troupe de Luis Enrique a pris sa revanche.

Un rouge qui gâche les espoirs de City

Autre club à s'être incliné de trois buts lors du match aller, Manchester City espérait renverser la machine face au Real Madrid. Mais, tout comme l'un des autres clubs anglais engagé ce mardi, les espoirs des Citizens ont quasi été réduits à néant en première période.

Tout s'est déroulé à la 20e minute. Sur une frappe, le Madrilène Vinicius trouvait le poteau après que la balle a touché le coude de Bernardo Silva. Dans un premier temps, le Brésilien était signalé hors-jeu mais, après visionnage des images, l'arbitre a finalement décidé de donner un carton rouge au Mancunien et de désigner le point de pénalty. Vinicius se faisait justice lui-même et mettait presque fin au suspense.

Finalement, Manchester City a poussé et est parvenu à égaliser, grâce à Erling Haaland (42e). En deuxième mi-temps et à 10, les hommes de Pep Guardiola ont poussé, mais ne sont jamais parvenus à marquer le deuxième but qui aurait pu leur permettre d'espérer. En toute fin de match, Vinicius a scellé le score (1-2). Le Real attend donc (probablement) le Bayern Munich en quarts de finale.

Arsenal fait le job

Le dernier match de la soirée était le plus indécis, après qu'Arsenal et le Bayer Leverkusen se sont séparés sur un match nul la semaine dernière en Allemagne (1-1). Les Londoniens ont dominé les débats et se sont logiquement imposés (2-0), grâce à des réussites de Eberechi Eze (36e) et Declan Rice (63e).

Les Gunners sont donc la seule formation anglaise à se qualifier pour les quarts de finale ce mardi, à la suite des éliminations de Chelsea et City. À ce stade, ils retrouveront le Sporting.