Quel exploit du Sporting, qui a effacé un désavantage de trois buts pour se qualifier pour les quarts de la Champions League (5-0). De leur côté, les Norvégiens de Bodø/Glimt risquent de nourrir bien des regrets.

Blick Sport

Le sport est beau, mais parfois, il est cruel. Ce mardi, il l'a particulièrement été pour le club de Bodø/Glimt en huitièmes de finale de la Champions League. Pourtant, les Norvégiens avaient toutes les raisons du monde d'être optimistes au moment de prendre l'avion, qui les a fait parcourir les 3500 kilomètres qui séparent le nord de la Scandinavie de l'Estádio José Alvalade, lieu de résidence du Sporting.

Avant le coup d'envoi, Bodø/Glimt avait une avance de trois buts face à son adversaire, après sa belle victoire du match aller (3-0). Ne restait plus, ce mardi, à composter son billet pour les quarts de finale. Sauf que, malgré le gros retard à combler, le Sporting n'était pas là pour faire de la figuration. Rapidement, les Lisboètes sont montés à l'assaut de la cage défendue par Nikita Haikin.

Le Sporting lucide

L'ouverture du score, logique, est tombée de la tête du défenseur central Gonçalo Inácio. Sur un corner, l'international portugais est monté plus haut que tout le monde, pour faire trembler une première fois les Norvégiens (34e). À la pause, ces derniers pouvaient toujours se montrer sereins, même si le danger guettait.

À l'heure de jeu, le Sporting a inscrit une deuxième réussite, qui faisait se lever tout le stade. Sur un contre, Pedro Gonçalves n'avait plus qu'à pousser au fond (61e). Et l'ambiance est encore montée d'un cran lorsque, après visionnage de la VAR, l'arbitre suisse Sandro Schärer désignait le point de pénalty, après une main indiscutable de Fredrik Bjørkan. Le Colombien Luis Suárez ne tremblait pas au moment de le transformer, histoire de remettre les compteurs à zéro (78e).

Les Lisboètes auraient même pu mettre un dernier clou sur le cercueil de Bodø/Glimt avant les prolongations, mais la frappe depuis l'extérieur de la surface de Nuno Santos terminait sa course sur le poteau adverse (83e).

La décision en prolongations

C'est donc finalement en prolongations que la troupe de Rui Borges est parvenue à passer l'épaule, grâce à une réussite de Maximiliano Araújo (92e). Pour la première fois dans cette confrontation directe, les Portugais prenaient l'avantage et ils ne l'ont pas lâché, jusqu'au coup de sifflet final. En toute fin de match, ils ont même inscrit un dernier but (120e+2), par le jeune Rafael Nel (20 ans).

Quant à l'aventure européenne de Bodø/Glimt, elle s'arrête donc en huitièmes de finale. Elle a été belle, avec entre autres l'élimination de l'Inter Milan en barrages. Mais il a manqué de lucidité aux Norvégiens pour pouvoir vivre un nouvel exploit.