La mère de Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, organise une soirée exclusive à Londres pour les fans de son fils. L'événement payant, prévu le 7 novembre, offre différentes formules allant de 150 à 800 francs, mais sans la présence du joueur.

La mère de Lamine Yamal organise une soirée payante pour les fans de son fils

Lamine Yamal, avec sa mère Sheila Ebana et son petit frère Keyne, à la cérémonie de remise du Ballon d'Or. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Sheila Ebana, mère du jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, a trouvé un moyen original de tirer profit de la notoriété de son fils. Selon le site Onet, elle a annoncé l’organisation d’un événement exclusif à Londres, intitulé «Fête de Noël pour les fans de football», où elle sera l’invitée principale. La soirée, prévue le 7 novembre, est réservée aux adultes et limitée à 400 participants.

Sur son compte Instagram, Sheila Ebana a partagé les différentes formules payantes pour assister à l’événement. Le billet le moins cher, à 150 francs, inclut un cocktail de bienvenue et une place assise dans le salon. Pour 400 francs, les participants bénéficieront d’une table privilégiée et d’un accès à un bar ouvert. Enfin, le forfait à 800 francs offre la possibilité de prendre une photo avec la mère de la star barcelonaise. L’événement sera organisé par J EN C Events et promet une combinaison de gastronomie et de musique live assurée par un DJ.

Lamine Yamal ne sera pas là

Malgré sa célébrité, Lamine Yamal ne sera pas présent lors de cette soirée. Les fans auront uniquement l’occasion de rencontrer sa mère, elle-même très suivie sur les réseaux sociaux avec 359'000 abonnés sur Instagram.

Cette initiative a suscité des réactions mitigées en Espagne, certains critiquant le fait que Sheila Ebana capitalise sur la célébrité de son fils. L’événement est présenté comme une occasion unique pour les fans de se rapprocher de l’entourage d’une étoile montante du football, mais il soulève aussi des questions sur les limites de l’exploitation de la notoriété familiale.