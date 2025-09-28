Boris Becker met en garde la jeune star Lamine Yamal

Boris Becker a acquis une renommée mondiale après sa victoire au tournoi de Wimbledon alors qu'il n'avait que 17 ans. Aujourd'hui, la légende du tennis établit un parallèle avec la star du football Lamine Yamal. Il lui lance un avertissement.

Lino Dieterle

Lundi soir, Lamine Yamal s’est vu refuser de justesse le plus grand honneur individuel du football. La jeune star du FC Barcelone a terminé deuxième du Ballon d'Or derrière Ousmane Dembélé. Mais il semble clair que ce n’est qu’une question de temps avant que l’Espagnol ne soit élu meilleur footballeur du monde.

Ce qui représenterait pour beaucoup le couronnement de sa carrière, Lamine Yamal devrait l’atteindre à seulement 19, 20 ou 21 ans. Personne ne sait mieux que Boris Becker qu’une grande célébrité à un jeune âge comporte aussi des inconvénients. La légende du tennis allemand a remporté Wimbledon à l’âge de 17 ans. Mais après sa carrière active, il a connu une chute vertigineuse. Le point le plus bas a été sa condamnation à une peine de prison en Angleterre en 2022.

«C’est là que la sonnette d’alarme retentit pour moi», déclare l’Allemand à «Talksport» lorsqu’on lui parle du jeune joueur. «Yamal est merveilleux, il peut tout gagner, c’est le meilleur jeune joueur du monde. Mais cela me fait évidemment penser au jeune Boris.»

Avertissement bien intentionné

Boris Becker conseille au jeune Espagnol de choisir ses amis avec prudence et de faire confiance à sa famille. «Crée un environnement qui donne de la sécurité. De manière à ce que, lorsque ta carrière de footballeur sera terminée, tu ne fasses pas des erreurs évidentes.» Il envoie ainsi un avertissement en direction du talent d’exception du Barça.

«Les sportifs qui réussissent – j’étais ce qu’on appelle un enfant prodige – sont si bien encadrés que penser par soi-même est presque un obstacle», avait-il déclaré à Blick début septembre, en évoquant ses propres problèmes. Il aurait eu trop de personnes, de conseillers, de managers ou d’agents dans son entourage, qui «se sont bien sûr d’abord regardés eux-mêmes», selon lui.

Il souhaite que les choses se passent autrement pour Lamine Yamal. «Nous verrons bien si et comment nous parlerons à nouveau de Yamal dans dix ou quinze ans», conclut-il.