Johan Manzambi a fait ses premiers pas en Bundesliga

Bastien Feller Journaliste Blick

Johan Manzambi a fait ses débuts en Bundesliga ce samedi. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

La Suisse peut se targuer d'avoir un nouveau représentant en Bundesliga en la personne de Johan Manzambi! Le Genevois, convoqué pour la première fois avec l'équipe première, a en effet réalisé ses débuts en première division allemande, sous le maillot du SC Freibourg, ce samedi en entrant en jeu à la 80e minutes (0-3).

L'ascension du milieu de terrain de 18 ans est fulgurante. Chipé au Servette FC en janvier 2023, il est surclassé de l'équipe des moins de 19 ans à la réserve du club allemand en février 2024. Manzambi réalise ainsi ses débuts professionnels, en troisième division, lors d'une victoire face à Mannheim (1-0 le 25 février). Son premier but en pro tombe quelques semaines plus tard, le 11 avril, lors d'une défaite 2-1 face Erzgebirge Aue. De quoi réjouir Klemens Hartenbach, directeur sportif du club, qui se félicitait de la «très bonne» évolution du Genevois lundi dans une interview.

Bientôt convoqué avec les Rougets?

Cet été, le Genevois, en compagnie d'un autre jeune joueur suisse, Bruno Ogbus, a eu l'occasion de faire la préparation d'avant-saison avec l'équipe de Julian Schuster. Il pose même, avec le Schaffhousois, sur la photo de début de saison présentant les nouvelles recrues du club. «Ils se sont très bien comportés. Ils ont réussi à répondre à des exigences physiques et mentales élevées», expliquait le coach du SC Freibourg au terme du camp d'entraînement estival. De quoi laisser entendre que son avenir pourrait durablement s'écrire du côté de la première équipe de ce «Traditionsverein» allemand.

International suisse M20, Manzambi a donc de quoi légitimement lorgner du côté des M21 et de l'Euro qui se profile en Slovaquie l'été prochain. Son profil de joueur box-to-box, puissant et rapide, pourrait s'avérer être un bon complément au capitaine Ardon Jashari et faire du bien à la sélection de Sascha Stauch. Les Rougets disputeront en octobre leurs deux dernières rencontres de qualifications face à la Finlande et à la Roumanie. Avec Manzambi? Réponse dans quelques jours.