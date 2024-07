Kylian Mbappé fait ses premiers pas au Real Madrid

Kylian Mbappé sera présenté à Bernabeu ce mardi devant les fans du Real.

Avec quelque 85'000 spectateurs attendus, la rencontre entre Mbappé et son nouveau public devrait battre le record établi il y a maintenant 15 ans lors de de la présentation de Cristiano Ronaldo.

Les billets pour l'événement étaient gratuits, mais certains fans peu scrupuleux tentent de les revendre pour surfer sur l'engouement que suscite l'arrivée du nouveau «Galactique» madrilène, assurent des journaux espagnols.

Si ses nouveaux partenaires ont repris l'entraînement lundi, le Français, qui paraphera officiellement son contrat de cinq ans avec Florentino Perez avant son entrée au stade Bernabeu à midi puis une conférence de presse, bénéficiera, lui, de quelques jours de repos supplémentaires.

Le service médical madrilène aura toutefois à cœur de faire le point sur son nez, cassé lors du premier match de l'Euro, remporté dimanche par l'Espagne, qui avait justement éliminé la France en demi-finale.

Maillot déjà en vente

Pour Mbappé et le Real, c'est enfin la concrétisation d'un transfert longtemps espéré, attendu et repoussé. Depuis jeudi dernier, le maillot floqué du no 9 du joueur français - qui s'est toujours présenté comme un supporter de la Maison Blanche et de son prédécesseur à Madrid Cristiano Ronaldo - est en vente dans les boutiques du club, où le visage de «Kyks» s'étale partout.

Parti libre du PSG, Mbappé arrive en Espagne après un Euro décevant sur le plan individuel (un but sur pénalty, une passe décisive), durant lequel il est resté dans l'ombre notamment de la nouvelle superstar du foot espagnol, le jeune ailier de Barcelone Lamine Yamal.

Le joueur sort aussi d'une saison éprouvante avec le club parisien, marquée par les tensions autour de la non-reconduction de son contrat. Il avait du reste reconnu être «libéré» et «soulagé» après l'officialisation de son transfert dans la capitale espagnole début juin.

«Beaucoup d'humilité»

«C'est un immense plaisir et un rêve qui se réalise. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être. J'y vais avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'humilité», avait aussi commenté le capitaine des Bleus, 25 ans.

À Madrid, il formera avec Vinicius Jr et Jude Bellingham un trio offensif qui fait déjà rêver les aficionados du club, qui a remporté le 1er juin dernier sa 15e Ligue des champions.

Champion d'Espagne en titre, le Real Madrid débutera le championnat à Majorque, lors de la première journée de Liga disputée le week-end des 17 et 18 août. Les éventuels débuts à Bernabeu de la superstar française, auront lieu la semaine suivante, à l'occasion de la réception d'un des promus, le Real Valladolid (2e journée).

Le Real s'attend à amortir ce transfert qui reste onéreux (salaire estimé à 15 millions d'euros net par saison et prime à la signature supérieure à 100 millions) grâce aux différentes retombées économiques apportées par le joueur français (contrats de sponsoring, vente de maillots, billetterie...).

Mbappé, lui, espère remporter enfin une Ligue des champions, et le Ballon d'or, deux objectifs qu'il a toujours clairement affichés.