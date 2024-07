Les coulisses de la présentation dantesque de Mbappé à Madrid

Kylian Mbappé va être présenté à Madrid mardi.

Blick Sport

La présentation s'annonce à couper le souffle. Plus de 80'000 supporters du Real Madrid en folie, prêts à accueillir leur nouvelle pépite: Kylian Mbappé. Après plusieurs années de flirt entre le le club madrilène et le joueur français, celui-ci a finalement signé un contrat de cinq ans dans la capitale espagnole. Ce mardi, il sera donc présenté dans un Santiago Bernabeu, le stade du Real, plein à craquer.

Mais il n'y aura pas que la foule qui sera impressionnante. Le journal «AS» parle d'un show «à la Taylor Swift» pour l'ancien joueur du PSG. «Ce sera la présentation la plus impressionnante de tout ce qui n'a jamais été fait avec un footballeur», cite le journal. Mbappé va entrer via une plateforme, vêtu du maillot blanc du Real. Sur son dos sera floqué le No 9, laissé vacant depuis le départ de Benzema. Mbappé aurait aimé le 10, mais celui-ci appartient encore à Luka Modric.

Sur la passerelle, du feu sortira de chaque côté pour accueillir le joueur – tout ça sur fond de musique en live. Les maîtres de cérémonie seront Florentino Perez, actuel président du Real, et Pirri, légende et président d'honneur. Lorsque tout le monde sera en place, un film retracera la carrière du joueur français. Puis, un feu d'artifices et d'autres surprises clôtureront la journée de Kylian Mbappé en tant que joueur madrilène. Une chose est sûre: les spectateurs en auront pour leur argent puisque… l'entrée est gratuite.

Par contre, pas sûr que le Real puisse en dire autant. Certes, le club a signé gratuitement Mbappé mais, si l'on en croit les différentes informations, il touchera entre 15 et 20 millions d'euros par an. Et au vu de ses performances lors du dernier Euro, peut-être qu'on s'en mord un peu les doigts du côté de la capitale espagnole.