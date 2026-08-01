Après trois saisons passées à l'Inter Milan, Yann Sommer a rejoint le Club Bruges. Dans une interview, le gardien suisse évoque pour la première fois les raisons de son transfert, ses attentes et ses projets pour la fin de sa carrière.

Ramona Bieri

«Après trois ans, je me sentais prêt à relever un nouveau défi», déclare Yann Sommer dans une interview accordée au journal belge «Nieuwsblad». Son contrat avec l’Inter Milan n’a pas été prolongé d’un commun accord et l’ancien gardien de la sélection suisse s'est engagé avec le Club Bruges.

Un plongeon dans la mer du Nord

Après un premier contact avec le club belge, Yann Sommer s’est entretenu avec son conseiller, puis d’autres discussions ont suivi. «Je voulais me faire une idée de la philosophie du club, de l’entraîneur, du directeur sportif et du président», explique-t-il. Sa décision n’a pas été facile à prendre, comme à chaque fois qu'il s’agit de son avenir. «C’est le début d’une nouvelle vie, mais j’étais prêt pour une nouvelle aventure», poursuit Yann Sommer. C’est finalement l’ensemble du projet qui l’a convaincu.

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Lorsque les premières rumeurs concernant un éventuel transfert vers le club 20 fois champion de Belgique ont commencé à circuler, Ardon Jashari, qui a lui-même évolué à Bruges, a pris contact avec Yann Sommer. Celui-ci en a profité pour en apprendre davantage sur le club et la vie en Belgique. «Son retour était tout à fait positif», raconte Yann Sommer.

Avant de prendre sa décision, Sommer n’a pas manqué de visiter le centre d’entraînement de Bruges. Il s’est ensuite rendu à Knokke, une ville voisine située sur la côte de la mer du Nord, où il s’est spontanément baigné. «J’adore la nature, et Knokke est un endroit où il fait bon vivre», explique Yann Sommer. De plus, la ville n’est pas très éloignée de son ancien lieu de résidence, Düsseldorf, en Allemagne, où il possède toujours une maison. «À mon retour de cette première visite, j’ai immédiatement dit à ma famille que Bruges pourrait bien être ma prochaine destination.»

Encore loin de la retraite

Ce n’est toutefois pas seulement la beauté de Knokke qui a séduit Sommer. Le calme et surtout la sécurité du lieu ont également pesé dans sa décision. Le gardien suisse a en effet vécu des expériences désagréables par le passé. Son appartement à Milan, en Italie, a été cambriolé à deux reprises, après un premier cambriolage en Allemagne. «Je n’étais jamais chez moi, mais cela reste tout de même un choc», explique Yanni Sommer, qui ne souhaite pas s’étendre sur le sujet.

À Bruges, il veut désormais prendre un nouveau départ. À 37 ans, il a signé un contrat de trois ans. Un détail important à ses yeux, car il témoigne de la confiance que lui accorde le club. La retraite n’est d’ailleurs pas encore à l’ordre du jour. «Je souhaite continuer encore environ cinq ans», annonce Yann Sommer. En tant que doyen de l’équipe, il souhaite à la fois transmettre son expérience à ses jeunes coéquipiers et profiter de leur énergie.