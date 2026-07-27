Paolo Maldini, légende de l'AC Milan, devait sortir le football italien de la crise. Mais sa mission s'est achevée ce lundi, avant même d'avoir débuté! Un imbroglio incroyable.

Yannick Peng

Ce qui devait être un nouveau départ a tourné court. Et comment! Nommé directeur technique de la Squadra Azzurra le 11 juillet par la Fédération italienne de football, Paolo Maldini a déjà présenté sa démission. L'information a été révélée par Sky Italia et le journaliste spécialisé Fabrizio Romano.

L'Italie, autrefois référence mondiale du football, replonge ainsi dans l'incertitude. Quadruple championne du monde, la Nazionale a manqué les trois dernières Coupes du monde (2018, 2022 et 2026) et se retrouve désormais sans sélectionneur, sans directeur technique… et même sans conseiller. Car, en plus de Paolo Maldini, Leonardo aurait lui aussi désormais renoncé à rejoindre le projet.

À l'origine de cette nouvelle crise figure le dossier Andrea Pirlo. Paolo Maldini souhaitait confier à son ancien coéquipier les rênes de la sélection italienne. Mais son rôle d'ambassadeur mondial du site de paris russe Fonbet a suscité de fortes réticences au sein de la fédération. Dimanche, le président de la FIGC, Giovanni Malagò, a informé Andrea Pirlo que sa candidature était écartée. Une décision qui a provoqué un véritable séisme en interne et précipité le départ de Maldini.



