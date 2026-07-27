Quelle folie! L'Italie, cette grande nation du football, n'arrive pas à trouver un sélectionneur. Andrea Pirlo, le favori pour le poste après le refus de Pep Guardiola, ne sera pas sur le banc. Et voilà même que Paolo Maldini pourrait devoir déjà partir...

Petar Djordjevic

C'est désormais officiel: Andrea Pirlo ne sera pas le prochain sélectionneur de l'Italie. Après les refus de Pep Guardiola et de Carlo Ancelotti, l'ancien maestro de la Squadra Azzurra figurait pourtant en tête de la liste des candidats établie par le directeur technique Paolo Maldini.

Mais un partenariat commercial avec la plateforme de paris Fonbet lui a finalement coûté le poste. Ce lien avec une entreprise russe a suscité une vive polémique dans les milieux politiques italiens et poussé le président de la Fédération italienne, Giovanni Malagò, à ouvrir une enquête afin d'évaluer la nature exacte de cette collaboration.

Un contrat personnel avec Fonbet

Andrea Pirlo entraîne actuellement United FC à Dubaï, un club dont le propriétaire, Sergei Lomakin, est également actionnaire de Fonbet. Selon La Gazzetta dello Sport, il avait d'abord été avancé qu'Andrea Pirlo était devenu ambassadeur de la marque dans le cadre de ses fonctions au sein du club.

L'enquête menée par Giovanni Malagò a toutefois établi que l'ancien international italien avait signé un contrat distinct avec Fonbet, à titre personnel. À la lumière de ces conclusions, le président de la Fédération a estimé que Pirlo ne remplissait plus les conditions pour prendre les rênes de la sélection italienne.

Andrea Pirlo prend la parole

Informé de cette décision dimanche, Andrea Pirlo a réagi dans une publication sur Instagram.

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«La collaboration professionnelle qui fait l'objet des récentes controverses est née dans le cadre de mon activité aux Émirats arabes unis et revêt un caractère exclusivement commercial et sportif», écrit-il.

Il ajoute: «Attribuer une signification politique à cette collaboration revient à me prêter des convictions que je n'ai jamais exprimées et qui me sont totalement étrangères.»

Pour conclure, Andrea Pirlo remercie Paolo Maldini et Leonardo Nascimento (56 ans) pour la confiance qu'ils lui avaient accordée durant le processus de sélection.

L'Italie se retrouve donc toujours sans sélectionneur. Selon La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini envisagerait désormais de démissionner. Deux noms tiendraient actuellement la corde pour reprendre la Nazionale: Roberto Mancini et Antonio Conte. Une situation qui illustre à quel point la nomination de Pirlo semblait pourtant, il y a encore peu, n'être plus qu'une question de temps.



