Guglielmo Arena a déjà retrouvé un nouveau défi

Après avoir démissionné de son poste de sélectionneur du Népal, Guglielmo Arena a déjà retrouvé de l'embauche: le technicien chablaisien s'est engagé à l'Union Touarga, 13e du dernier championnat marocain.

Blick Sport

Guglielmo Arena n'a pas mis longtemps à retrouver un employeur! Le Chablaisien, qui vient à peine de démissionner de son poste de sélectionneur du Népal, s'est officiellement engagé avec l'Union Touarga, 13e du dernier championnat du Maroc et basé à Rabat.

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Un défi passionnant, dans le très relevé championnat de la meilleur équipe nationale d'Afrique, pour celui qui n'a jamais eu peur de vivre des expériences hors du commun pour un entraîneur suisse.