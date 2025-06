La Nati en visite chez une franchise mythique de NBA

1/10 Cette petite visite valait bien une photo de groupe. Photo: Fabian Michel (ASF)

L’équipe nationale suisse est arrivée aux États-Unis ce lundi. Chez l’Oncle Sam, elle disputera deux rencontres, la première face au Mexique ce samedi à Salt Lake City puis la seconde le mercredi 11 juin à Nashville contre les États-Unis.

En attendant ces deux excellents tests, la Nati a pris ses quartiers dans l’Utah, là où elle disputera son premier match. L’occasion pour les hommes de Murat Yakin de s’adonner à une petite visite de courtoisie auprès d’une franchise mythique de la NBA: les Utah Jazz.

Les Suisses font quelques paniers

Accueillis par l’entraîneur Will Hardy, les Suisses ont visité le centre d’entraînement comprenant un restaurant, les vestiaires, les salles de soins ou encore la salle de musculation. Le coach a expliqué le quotidien de l’équipe américaine et a répondu aux questions des joueurs et des membres du staff.

Avant la photo souvenir, Isaac Schmidt et ses coéquipiers ont encore eu la possibilité de tirer quelques paniers sur les terrains d’entraînement. De quoi susciter de nouvelles vocations? Tant que les Suisses jouent balle au pied et non à la main ce samedi, tout va bien.