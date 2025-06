C'est là, en plein coeur de l'Utah en 1847, que les Mormons se sont arrêtés et ont décrété: «This is the right place». Salt Lake City, entourée d'un décor montagneux de rêve, s'est bien développée et est devenue une vraie ville de sport, où vient d'arriver la Nati.

Les montagnes donnent un charme particulier à Salt Lake City où se trouve la Nati jusqu'à samedi. Photo: Wikipedia

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le campus de l'Université d'Utah est bien calme en ce lundi après-midi ensoleillé. Les terrains de sport sont vides, mis à part celui de lacrosse, cette discipline étrange à appréhender pour qui vient à peine de traverser l'Atlantique. Cinq garçons d'une vingtaine d'années sont en train de s'exercer, torse nu, à envoyer cette balle dans un but où un pauvre gardien essaie de se protéger les parties intimes autant que d'éviter à son adversaire de marquer. C'est à quelques dizaines de mètres de là que l'équipe de Suisse s'entraînera toute cette semaine, sur le gigantesque campus de l'U of U, cette contraction amusante désignant l'University of Utah, ce lieu de savoir où sont réunis 35'000 étudiantes et étudiants.

Les Jeux olympiques vont revenir à Salt Lake City

Tout est grand ici, du stade de softball à celui où jouera la Nati face au Mexique samedi, ce Rice-Eccles Stadium qui peut accueillir 51'000 personnes et qui a servi de stade pour la cérémonie d'ouverture et de clôture des JO d'hiver 2002. Salt Lake City ne vit cependant pas dans le passé ou dans la nostalgie, les Américains n'en ont pas besoin. Il existe certes quelques plaques commémoratives, mais Salt Lake City est déjà tournée vers l'avenir et les Jeux de 2034, qui auront à nouveau lieu ici-même.

Le Rice-Eccles Stadium accueillera la Nati face au Mexique. Photo: Wikipedia

A quelques pas du Rice-Eccles Stadium et son design si particulier, à ciel ouvert, voilà le shop de l'université. Pour le visiteur européen, le choc est immense. Ce magasin propose largement plus de 2000 articles à la vente, des maillots aux pulls à capuche en passant par des tasses, des casquettes, des stylos, des chaussettes, des carnets... Le lieu abrite même un café, avec boissons énergisantes en vente massive. Le tout étant à l'effigie des Utah Utes, le nom de toutes les équipes sportives de l'Université.

Photo: DR

A quoi comparer ce lieu de commerce? Pour donner un ordre d'idée, le shop visité ce lundi, et ouvert toute l'année au grand public, est de la même taille que le fanshop officiel de Manchester United à Old Trafford. Et les prix sont à l'avenant...

Photo: DR

Salt Lake City n'est même pas une grande ville à l'échelle des Etats-Unis, avec ses 200'000 habitants pour le coeur de la cité, et 1,2 million pour la métropole, ce qui la classe à peine dans le top 50 du pays. Mais tout donne une impression de grandeur ici, à commencer par la largeur des routes, y compris en plein coeur de cette cité fondée par les Mormons.

«This is the right place»

La «ville du grand lac salé», qui s'appelait «Great Salt Lake City» au début, n'est pas, comme d'autres cités, fondée à proximité d'une rivière ou au passage d'une route très fréquentée. En fait, Salt Lake City a été créée au milieu de rien, par ces fameux Mormons, qui représentent encore aujourd'hui un bon 40% de la ville. Les représentants de cette communauté ont pris la route pendant la guerre mexicano-américaine de 1847 et, au bout de plusieurs jours de voyage, un homme nommé Brigham Young, président de l'église, a prononcé ces mots restés mythiques: «This is the right place». Voici l'endroit juste. Cette devise est d'ailleurs encore visible à certains endroits de la ville, qui s'est donc construite intégralement à partir de rien, et s'est extrêmement bien développée. Le «grand lac salé», lui, se trouve à quelques kilomètres de là.

L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, absolument partout à Salt Lake City. Photo: DR

L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est donc très officiellement à l'origine de la création de Salt Lake City et il sera difficile pour Breel Embolo, Granit Xhaka et leurs coéquipiers d'y échapper complètement ces prochains jours. Même si les joueurs de l'équipe de Suisse sont à Salt Lake City pour se concentrer sur le football, les références aux Mormons sont absolument partout en ville, y compris à l'Université, où les étudiants sont en bonne partie issus de cette communauté religieuse.

John Stockton et Karl Malone, les légendes locales

Si Salt Lake City est connue pour les Mormons, elle l'est aussi, et très largement, pour le sport. A quelques centaines de mètres de l'hôtel de la Nati se trouve le Delta Center, lequel se trouve au croisement de deux avenues, la John Stockton Drive et la Karl Malone Drive, lesquelles sont perpendiculaires. Et comme rien n'est laissé au hasard, à l'embranchement de ces deux avenues se trouve une statue de chacun de ces deux basketteurs de légende, lesquels ont fait la bonheur des Utah Jazz dans les années 90, menant la franchise aux finales NBA. Aujourd'hui, l'équipe de basket est rentrée dans le rang, et partage désormais son arène avec les Utah Mammoth, le nouveau de l'équipe de NHL, laquelle vient de boucler sa première saison dans la grande ligue.

Les Utah Jazz accueillent depuis une année au Delta Center le Utah Hockey Club, devenu les Utah Mammoth. Photo: DR

Et le soccer? Le Real Salt Lake City est une valeur sûre de la MLS, ce qui fait de la «ville des Mormons» l'une de celles qui comptent trois franchises dans des sports majeurs, les grands absents étant le football américain et le baseball, aucune équipe de NFL ni de MLB n'ayant ses quartiers dans l'Utah.

Un Utah Sports Hall of Fame de bon aloi

Un tour au Utah Sports Hall of Fame, situé en plein centre-ville, à deux pas du Delta Center, lui aussi extrêmement bien situé, suffit à s'en convaincre: le sport est une composante majeure de la vie de la cité, et pas seulement à l'université. John Stockton et Karl Malone sont partout, eux qui ont fait rayonner la ville à travers le monde entier tant l'impact de la NBA est intercontinental, mais cette ville a une vraie culture sportive au-delà de ces deux légendes.

Le Utah Sports Hall of Fame. Photo: DR

Partout, en levant les yeux depuis le centre de Salt Lake City, le visiteur peut apercevoir les montagnes qui entourent la ville et semblent extrêmement proches. Le paysage est véritablement étonnant, mais la cité, si elle donne une impression de gigantisme notamment à cause de la largeur des avenues, n'est en réalité pas si étendue, même à pied. Quelques minutes suffisent en effet pour rejoindre les quartiers résidentiels depuis le centre et là, tout fait penser à l'Amérique des clichés.

De grandes avenues pour bien peu de voitures en ce lundi après-midi. Photo: DR

Des maisons individuelles avec le drapeau fièrement accroché, l'indispensable panier de basket devant le perron et, parqué à proximité immédiate, le puissant pick-up. Tout est paisible en ce lundi matin dans cette ville où la grandeur des routes empêche toute formation de bouchons. Le trafic est fluide, encore heureux avec des avenues de cette dimension, et tout est calme, y compris devant cette demeure où un chien dort au soleil alors qu'un homme prend soin de son jardin en faisant bien attention de ne pas le réveiller.

Une maison, un pick-up, un panier de basketball. Photo: DR

Présente jusqu'à samedi à Salt Lake City avant de s'envoler pour Nashville, la Suisse a trouvé à son arrivée lundi une météo chaude sans être suffocante et pourra bénéficier de conditions de travail impeccables. Le terrain de soccer où elle s'entraînera toute la semaine est tout simplement parfait et son hôtel plus que convenable. Murat Yakin a un mot d'ordre pour ce rassemblement: poser les bases d'une équipe victorieuse cet automne pour les qualifications pour le Mondial. Ici, à Salt Lake City, il a tout pour bien faire.