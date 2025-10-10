Les Autrichiens ont célébré la plus large victoire de leur histoire en matchs internationaux en écrasant Saint-Marin 10 à 0. Mais ce n’est pas tout: avec cette cinquième victoire en autant de rencontres de qualification, la Coupe du monde se rapproche à grands pas.

Le billet pour le Mondial à portée de main pour l'Autriche

1/7 Quelle soirée historique pour l'Autriche! L'équipe a balayé Saint-Marin 10-0. Photo: Getty Images

Julian Sigrist

Quelle galère pour Saint-Marin jeudi soir! Les Autrichiens ont littéralement balayé le dernier du classement mondial, s’imposant 10 à 0. Ce score détrône ainsi le 9-0 contre Malte en 1977 comme plus grande victoire de l’histoire du football autrichien en match international.

«Je me réjouis de la performance de l’équipe. Nous avons montré une énorme envie de jouer pendant 93 minutes. Nous étions extrêmement désireux de marquer des buts», a déclaré Ralf Rangnick, l’entraîneur autrichien, satisfait. Son équipe aurait même pu marquer davantage.

Arnautovic bat un record

Marko Arnautovic, auteur de quatre réalisations, a été le joueur le plus remarquable. À 36 ans, il établit un nouveau record: avec 45 buts en sélection, il devient le meilleur buteur de l’histoire de l’Autriche. «Je dédie ce record à ma famille. Merci à toute l’Autriche, à tous les fans qui m’ont soutenu, et pas seulement pour le record. Être là depuis si longtemps et vivre encore de telles émotions, c’est de la folie. Le plus beau jour de ma vie a été la naissance de mes enfants, mais cela vient juste après», a confié Marko Arnautovic au Kronen Zeitung après le match.

Marko Arnautovic a été chaleureusement félicité par ses coéquipiers. «Il l’a bien mérité, c’est un record peu commun. Nous sommes tous très heureux pour lui», a salué Stefan Posch. Le jeune Nikolaus Wurmbrand (19 ans) a ajouté: «Un score de folie, c’est un joueur incroyable.»

Même Toni Polster, 44 fois buteur international et dont Arnautovic vient tout juste de battre le record, a exprimé ses félicitations: «Je lui souhaite tout le meilleur – et que beaucoup d’autres suivent.» Arnautovic bénéficie certes d’un nombre de matches nettement supérieur, mais: «Il s’est toujours maintenu en forme et a toujours été prêt à jouer pour l’équipe nationale. Il faut d’abord y arriver», a souligné Polster.

En bonne voie pour une qualification au Mondial

Pour Ralf Rangnick, tous ces records restent secondaires: «Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est que nous nous qualifions pour la Coupe du monde. C’est à cela que nous nous mesurons, c’est aussi ce qui détermine mon travail.»

La victoire 10-0 augmente considérablement les chances de voir l’Autriche participer à l’été 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec cinq victoires en cinq matches, les Autrichiens occupent confortablement la première place du groupe H de qualification.

Il reste trois matchs à disputer: une victoire lors du dernier match de groupe contre la Bosnie-Herzégovine suffirait à assurer la qualification. Sinon, en remportant les deux rencontres restantes contre la Roumanie et Chypre, l’Autriche pourrait décrocher sa première participation à la Coupe du monde depuis 1998 avant même le dernier match.