«J'ai dit non à 250 millions d'euros pour Lamine Yamal»

Lamine Yamal continue d'impressionner à Barcelone. Photo: DeFodi Images via Getty Images

Blick Sport

Phénomène du football du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal ne cesse d'impressionner depuis ses débuts en professionnel à Barcelone à 15 ans, en avril 2023. Cinq mois plus tard, l'ailier découvrait successivement l'équipe d'Espagne, puis la Ligue des champions.

Ses dribbles, sa maturité et sa fougue font du Catalan le «crack» du moment. Le titre de champion d'Europe, glané cet été en Allemagne dans la peau d'un titulaire indiscutable, a d'ailleurs encore un peu plus fait monter sa cote sur le marché. Lors du mercato estival, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a ainsi naturellement été sondé quant à la possibilité de transférer le prodige espagnol.

«Non» à 250 millions d'euros

«Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non», explique ce jeudi le président catalan au podcast officiel du club: Barça One. «C'est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine? Et bien, cela n'est pas reflété dans la valeur comptable», a-t-il poursuivi.

L'identité du club reste toutefois un mystère. Est-ce le Paris Saint-Germain, qui avait déjà fait venir Neymar du Barça pour 222 millions d'euros en 2017? Ou alors Manchester City, qui se montre toujours à l'affût des talents? Quoi qu'il en soit, les intéressés devront en proposer bien plus pour faire plier le FC Barcelone, lequel voit ses soucis financiers progressivement disparaitre et compte bien profiter du talent de son joueur pour «regagner le respect de l'Europe entière».