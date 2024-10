Roggerio Nyakossi: «Je suis vraiment reconnaissant envers Servette»

Le Genevois évolue à Marseille depuis l'été 2022. Photo: Icon Sport via Getty Images

A Marseille, il n'y a pas qu'Ulisses Garcia qui représente la Suisse. En effet, le capitaine de la deuxième équipe du club olympien, qui évolue en National 3 (5e division), n'est autre que Roggerio Nyakossi. Le Genevois, international suisse M20, a rejoint le sud de la France à l'été 2022, pour une somme rapportée de deux millions d'euros, en provenance du Servette FC.

«Je suis vraiment reconnaissant envers le club qui m'a permis de faire mes débuts en professionnel à l'âge de 17 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde, explique le talentueux défenseur central. Ils m'ont bien préparé à cela et je leur en serai toujours reconnaissant. Je ne pourrai jamais être ingrat pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et la manière dont ils m'ont développé.»

«L'OM représente une opportunité solide»

C'est donc après seulement cinq apparitions en Super League que le Genevois a décidé de plier bagage direction Marseille. «Je suis l'équipe depuis que je suis petit. A chaque fois que je regardais la télé, c'était l'OM. Je me souviens des grandes soirées en Europa League, c'était vraiment impressionnant. Je suis un grand fan», explique-t-il en ajoutant que le discours du club a, en plus de cela, été très convaincant.

«L'OM représente une opportunité solide, avec un projet très ambitieux et une volonté claire de s'appuyer sur son centre de formation. Ils ont clairement montré leur volonté de me recruter en répondant aux exigences de Servette.» Présent sur le banc des remplaçants lors de la première journée de Ligue 1, le Genevois de 20 ans ne semble plus très loin de faire ses débuts sous le maillot olympien.

