Une année, c'est tout! Sous contrat avec Al-Shabab, Vincent Sierro a demandé et obtenu une résiliation après une première saison pleine, lors de laquelle il a disputé trente matches, toutes compétitions confondues, dont vingt-six comme titulaire. Le Valaisan de 30 ans quitte donc l'Arabie saoudite avec effet immédiat et se trouve libre sur le marché, prêt à relever un nouveau défi.
International suisse à quinze reprise, le milieu de terrain polyvalent possède déjà plusieurs touches en France, un pays où il a laissé d'excellents souvenirs en tant que capitaine du Toulouse FC. Trouvera-t-il un challenge à la hauteur de ses attentes en Espagne, un pays qui l'attire depuis toujours?
Convoqué avec la Nati il y a encore cinq mois
Beaucoup de clubs suisses sont déjà venus aux renseignements, dont les meilleurs, mais la tendance serait plutôt à une (dernière?) expérience à l'étranger, dans l'espoir également de retrouver l'équipe de Suisse. Encore convoqué en mars 2026, il a été privé de la Coupe du monde dans la dernière ligne droite, ce qui a peut-être également joué un rôle dans sa décision de revenir en Europe. Même si la concurrence est rude avec la Nati à mi-terrain, le Valaisan entend bien rester à disposition de Murat Yakin et compétitif à haut niveau.