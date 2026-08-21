Où Vincent Sierro va-t-il poursuivre sa carrière? Le Valaisan de 30 ans quitte l'Arabie saoudite après une année pleine et vise un retour en Europe, dans le championnat le plus compétitif possible. Plusieurs pistes s'ouvrent à lui.

Blick Sport

Une année, c'est tout! Sous contrat avec Al-Shabab, Vincent Sierro a demandé et obtenu une résiliation après une première saison pleine, lors de laquelle il a disputé trente matches, toutes compétitions confondues, dont vingt-six comme titulaire. Le Valaisan de 30 ans quitte donc l'Arabie saoudite avec effet immédiat et se trouve libre sur le marché, prêt à relever un nouveau défi.

International suisse à quinze reprise, le milieu de terrain polyvalent possède déjà plusieurs touches en France, un pays où il a laissé d'excellents souvenirs en tant que capitaine du Toulouse FC. Trouvera-t-il un challenge à la hauteur de ses attentes en Espagne, un pays qui l'attire depuis toujours?

Convoqué avec la Nati il y a encore cinq mois

Beaucoup de clubs suisses sont déjà venus aux renseignements, dont les meilleurs, mais la tendance serait plutôt à une (dernière?) expérience à l'étranger, dans l'espoir également de retrouver l'équipe de Suisse. Encore convoqué en mars 2026, il a été privé de la Coupe du monde dans la dernière ligne droite, ce qui a peut-être également joué un rôle dans sa décision de revenir en Europe. Même si la concurrence est rude avec la Nati à mi-terrain, le Valaisan entend bien rester à disposition de Murat Yakin et compétitif à haut niveau.