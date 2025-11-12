DE
L'ancien record était suisse
Ce supporter possède plus de 1000 maillots de son club

Le Biennois Florian Thürler n'est plus le détenteur de la plus grande collection mondiale de maillots d'un même club de football. Son record est tombé, la faute à un supporter de l'AS Monaco, qui possède désormais 1146 maillots.
Julien Bouron a battu un précédent record d'origine suisse.
Photo: Instagram AS Monaco
Blick Sport

Les collectionneurs de maillots sont nombreux à travers le monde. Mais certains se distinguent par une détermination hors du commun. C’est le cas de Julien Bouron, fervent supporter de l’AS Monaco, qui détient aujourd’hui la plus grande collection de maillots du club. Et le chiffre donne le vertige: 1146 pièces, datant de 1950 à nos jours. Un record récemment authentifié par huissier. Le record a été dernièrement authentifié par un huissier.

Ce n'est donc plus le fan suisse de Liverpool Florian Thürler qui détient la plus grande marque. Son successeur, Julien Bouron, a récement été invité au Centre de performance de La Turbie, à Monaco, pour exposer sa collection sur le terrain. Et force est de constater que le rendu est assez impressionnant.

L’AS Monaco n’a pas tardé à relayer l’information, fière de mettre en avant cette belle histoire. Julien Bouron a débuté sa collection lors de la saison 2006/2007 — sans imaginer une seule seconde qu’elle prendrait une telle ampleur.

