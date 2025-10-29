Après un Clásico tendu remporté par le Real Madrid, Vinicius Jr. a dû présenter ses excuses pour son comportement bouillant, entre altercation avec Yamal et colère contre son entraîneur.

1/5 Vinicius Jr. (en blanc) veut s'en prendre à Lamine Yamal. Photo: IMAGO/NurPhoto

Cédric Heeb

Le Clásico a tenu toutes ses promesses. Dimanche, lors de la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1), la tension n’est pas retombée après le coup de sifflet final. Temps additionnel houleux, échauffourées et bousculades ont marqué la fin du match. Au cœur de l’agitation: Vinícius Júnior (25 ans).

Le Brésilien s’est vivement emporté contre le jeune Lamine Yamal (18 ans), après plusieurs déclarations du Barcelonais avant la rencontre. Mardi, Vinicius est revenu sur cet épisode mouvementé au micro de la chaîne du club.

«Nous ne voulions attaquer personne, ni les jeunes joueurs ni les supporters», a-t-il assuré. «C’est un Clásico: il s’y passe toujours beaucoup de choses, sur et en dehors du terrain.» Le Madrilène reconnaît toutefois que garder son calme n’est pas toujours simple: «Nous savons que lorsque nous entrons sur le terrain, nous devons défendre notre camp. C’est ce que nous avons fait».

Des excuses après sa colère

Mercredi, Vinicius s’est également exprimé sur sa réaction au moment de son remplacement par Xabi Alonso (43 ans) à la 72ᵉ minute — une décision qu’il avait très mal vécue. «Je veux m’excuser auprès de tous les Madridistas pour mon comportement au moment du changement», a-t-il déclaré. Le joueur a présenté ses excuses à ses coéquipiers lors de l’entraînement, puis a adressé un message à l’ensemble du club sur le réseau X: «Parfois, la passion de toujours vouloir gagner m’envahit. Mon esprit de compétition vient de l’amour que j’ai pour ce club et tout ce qu’il représente».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’ancien coéquipier de Vinicius, Toni Kroos (35 ans), lui a apporté un soutien mesuré. Le champion du monde 2014 estime que la frustration du Brésilien est compréhensible: «Il a fait un match exceptionnel. Dans ces moments-là, tu veux tout sauf sortir», a expliqué l'Allemand dans le cadre de l’Icon League. «Ces émotions, ceux qui les jugent de l’extérieur ne peuvent pas les imaginer.»