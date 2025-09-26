DE
Victoire contre Oviedo
Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse le promu

Mené 1-0 à la mi-temps, Barcelone a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi lors de la 6e journée de Liga. Ceci grâce à l'inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araujo.
Publié: il y a 48 minutes
L'attaquant polonais, à peine entré en jeu (70e, 2-1) et le défenseur uruguayen (89e, 3-1), tous deux buteurs de la tête, ont arraché une victoire dans la douleur pour le Barça (2e, 16 points), qui reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 points), leader toujours invaincu.

Valeureux jusqu'au bout, les joueurs d'Oviedo (18e, 3 points), petit club asturien de retour en Liga pour la première fois depuis 24 ans, ont longtemps tenu tête au géant catalan, et avaient même ouvert le score en première mi-temps en profitant d'une sortie ratée du gardien barcelonais Joan Garcia (33e, 1-0).

Les Blaugranas, qui espèrent les retours de Lamine Yamal et Alejandro Baldé pour la réception de la Real Sociedad dimanche (18h30) en vue du choc face au PSG en Ligue des Champions mercredi, vont tenter ce week-end de profiter d'un éventuel faux-pas du Real dans le derby de Madrid face à l'Atlético samedi (16h15) pour prendre la tête du championnat.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
6
11
18
2
FC Barcelone
FC Barcelone
6
15
16
3
Villarreal CF
Villarreal CF
6
7
13
4
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
6
1
11
5
CF Elche
CF Elche
6
3
10
6
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
0
10
7
Getafe CF
Getafe CF
6
-1
10
8
Atlético Madrid
Atlético Madrid
6
2
9
8
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
6
2
9
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
6
0
8
11
Valence CF
Valence CF
6
-2
8
12
FC Séville
FC Séville
6
0
7
13
CA Osasuna
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
Celta Vigo
Celta Vigo
6
-2
5
16
Real Sociedad
Real Sociedad
6
-3
5
17
Levante UD
Levante UD
6
-3
4
18
Real Oviedo
Real Oviedo
6
-9
3
19
Majorque
Majorque
6
-6
2
20
FC Gérone
FC Gérone
6
-13
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
