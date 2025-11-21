Dernière mise à jour: 21.11.2025 à il y a 57 minutes

Hugo Duro, attaquant de Valence en Espagne, a inscrit un but venu d'ailleurs à la 79e minute du derby face à Levante. Son retourné acrobatique est l'unique réussite de ce duel, remporté 1-0.

Un retourné acrobatique offre la victoire dans un derby

Hugo Duro a célébré comme il se doit un but autant important que magnifique. Photo: keystone-sda.ch

Scénario complètement dingue en Espagne, qui plus est dans un derby, entre deux clubs de la même ville. Valence et Levante, tous deux en difficultés dans LaLiga et séparées par quatre points avant le coup d'envoi, disputaient un duel important ce vendredi soir. Et le match a basculé en faveur de Valence grâce à un retourné acrobatique – l'unique but du match – signé Hugo Duro (26 ans).

L'attaquant espagnol a donc inscrit son quatrième goal de la saison. Une réussite qu'il n'est pas près d'oublier, tant le geste est de grande classe, spontané, et parfaitement exécuté. Il est venu récompenser une performance globalement bonne de son équipe, Valence, dominatrice tant dans les tirs au but (14 à 6) que dans la possession du ballon (60%).

En fin de match, Levante a tout de même failli égaliser par Gayà Morales, mais le ballon a fini de peu à côté des buts. Valence compte désormais 7 points d'avance sur son rival grâce notamment à ce somptueux retourné.