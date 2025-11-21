DE
FR

Valence fait plier Levante
Un retourné acrobatique offre la victoire dans un derby

Hugo Duro, attaquant de Valence en Espagne, a inscrit un but venu d'ailleurs à la 79e minute du derby face à Levante. Son retourné acrobatique est l'unique réussite de ce duel, remporté 1-0.
Publié: 21.11.2025 à 23:11 heures
|
Dernière mise à jour: 21.11.2025 à il y a 57 minutes
Partager
Écouter
Hugo Duro a célébré comme il se doit un but autant important que magnifique.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Scénario complètement dingue en Espagne, qui plus est dans un derby, entre deux clubs de la même ville. Valence et Levante, tous deux en difficultés dans LaLiga et séparées par quatre points avant le coup d'envoi, disputaient un duel important ce vendredi soir. Et le match a basculé en faveur de Valence grâce à un retourné acrobatique – l'unique but du match – signé Hugo Duro (26 ans). 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

L'attaquant espagnol a donc inscrit son quatrième goal de la saison. Une réussite qu'il n'est pas près d'oublier, tant le geste est de grande classe, spontané, et parfaitement exécuté. Il est venu récompenser une performance globalement bonne de son équipe, Valence, dominatrice tant dans les tirs au but (14 à 6) que dans la possession du ballon (60%). 

En fin de match, Levante a tout de même failli égaliser par Gayà Morales, mais le ballon a fini de peu à côté des buts. Valence compte désormais 7 points d'avance sur son rival grâce notamment à ce somptueux retourné. 

À lire aussi
Yverdon Sport revient de nulle part et s'impose à Wil
Carouge vaincu
Yverdon Sport revient de nulle part et s'impose à Wil
«A Saint-Gall, sans exagérer, je connais la moitié du stade personnellement»
Super League
Peter Zeidler est de retour!
«A Saint-Gall, sans exagérer, je connais la moitié du stade personnellement»
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valence CF
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
Majorque
12
-6
12
17
CA Osasuna
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Gérone
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
Real Oviedo
12
-13
8
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus