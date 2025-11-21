Un retourné acrobatique offre la victoire dans un derby

Scénario complètement dingue en Espagne, qui plus est dans un derby, entre deux clubs de la même ville. Valence et Levante, tous deux en difficultés dans LaLiga et séparées par quatre points avant le coup d'envoi, disputaient un duel important ce vendredi soir. Et le match a basculé en faveur de Valence grâce à un retourné acrobatique – l'unique but du match – signé Hugo Duro (26 ans).
L'attaquant espagnol a donc inscrit son quatrième goal de la saison. Une réussite qu'il n'est pas près d'oublier, tant le geste est de grande classe, spontané, et parfaitement exécuté. Il est venu récompenser une performance globalement bonne de son équipe, Valence, dominatrice tant dans les tirs au but (14 à 6) que dans la possession du ballon (60%).
En fin de match, Levante a tout de même failli égaliser par Gayà Morales, mais le ballon a fini de peu à côté des buts. Valence compte désormais 7 points d'avance sur son rival grâce notamment à ce somptueux retourné.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
12
16
31
2
FC Barcelone
12
17
28
3
Villarreal CF
12
14
26
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
12
6
20
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
12
-1
17
8
Getafe CF
12
-2
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
12
-2
15
13
Celta Vigo
12
-3
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
12
-6
12
17
CA Osasuna
12
-4
11
18
FC Gérone
12
-13
10
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
12
-13
8