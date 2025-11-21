DE
Carouge vaincu
Yverdon Sport revient de nulle part et s'impose à Wil

Yverdon a renoué avec la victoire vendredi soir en Challenge League. Le club nord-vaudois est allé s'imposer 4-2 à Wil lors de la 14e journée.
Yverdon Sport retrouve le sourire grâce à sa victoire à Wil ce vendredi soir (photo d'archives).
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Yverdon Sport, qui restait sur deux nuls et une défaite dans ses trois derniers matches, a retourné une situation des plus compromises. Menés 2-0 à la mi-temps, les hommes d'Adrian Ursea ont renversé la situation en sept minutes seulement après la pause, grâce à des buts de Vegard Kongsro (54e), Dejan Sorgic (59e) et Mauro Rodrigues (61e). Robin Golliard a scellé le score à la 84e.

Un succès, mais pas de quoi revenir sur la deuxième place

Troisième du classement, Yverdon recolle donc provisoirement à 6 longueurs du leader Aarau qui accueillera le Stade Nyonnais samedi. Vaduz est pour sa part revenu à hauteur des ambitieux Argoviens grâce à sa victoire obtenue vendredi à Bellinzone (1-0, sur un but marqué à la 90e minute).

Le dernier match de la soirée a vu Etoile Carouge s'incliner 2-0 à Rapperswil-Jona, qui a forcé la décision grâce à un doublé de Florian Kamberi. Dépassés au classement par leur adversaire du jour, les Stelliens reculent au 8e rang.

Challenge League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Vaduz
FC Vaduz
14
18
33
2
FC Aarau
FC Aarau
13
12
33
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
14
13
27
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
13
5
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
13
3
19
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
13
-3
14
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
14
-6
13
8
Etoile Carouge FC
Etoile Carouge FC
14
-7
12
9
FC Wil
FC Wil
14
-15
11
10
AC Bellinzone
AC Bellinzone
14
-20
7
Accession
Barrage d'accession
Relégation
