Peter Zeidler va retourner à Saint-Gall ce dimanche (16h30) pour la première fois depuis l'été 2024. L'entraîneur du Lausanne-Sport ne veut pas être le personnage principal de ce match, mais il sait bien que ce voeu est illusoire.

Peter Zeidler va retrouver un terrain connu ce dimanche à Saint-Gall. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler, pour la première fois depuis qu’il a signé à Lausanne cet été, a pu rentrer quelques jours chez lui en Allemagne. La (petite) pause a fait du bien à l’entraîneur du LS, avant une fin de saison marathon, qui débute maintenant et se terminera trois jours avant Noël. D’ici-là, la Super League, la Conference League et la Coupe de Suisse seront au programme! «Je suis passé à Leysin récemment et j’ai vu une inscription ‘Trust your madness’. J’ai bien aimé!», sourit l’Allemand, qui espère donc bien surmonter ce calendrier fou grâce à un effectif qui doit trouver en lui les ressources nécessaires pour l’affronter.

Theo Bair en plein décalage, Gaoussou Diakité dans l'incertitude

Le LS a quelques interrogations à court terme, surtout dans le secteur offensif, avant ce déplacement à Saint-Gall, pour lequel la délégation lausannoise prendra la route samedi, assez tôt dans la journée. «Theo Bair est rentré jeudi matin à 8h30 de ses deux matches avec le Canada. Avec le décalage horaire, sera-t-il à 100% d’ici dimanche? On va devoir répondre à cette question. Gaoussou Diakité se remet de sa blessure et pourrait être dans le groupe, mais rien n’est sûr», détaille l’Allemand, qui peut compter sur Alban Ajdini, Nathan Butler-Oyedeji et Enzo Kana-Biyik, lequel a été performant avec les M19 de l’équipe de France durant la trêve.

Des états de forme différents

Les occupations ont été disparates ces derniers jours pour les joueurs du LS. Le «groupe des Parisiens» (Kevin Mouanga, Brandon Soppy, Sekou Fofana) est parti voir la Tour Eiffel, tandis que Hamza Abdallah a effectué 32 heures d’avion pour jouer… zéro minute avec les Comores! Gabriel Sigua, sélectionné avec la Géorgie A, s’en est allé en milieu de stage, mais va mieux. Entre ceux qui ont profité de souffler, ceux qui ont énormément voyagé et ceux qui se sont donnés à fond, Peter Zeidler a un véritable état des lieux à effectuer en cette fin de semaine pour savoir qui sera le plus apte à aller gagner à Saint-Gall dimanche.

A Saint-Gall, Peter Zeidler connaît la moitié du public

Evidemment, ce déplacement tient à coeur à l’entraîneur allemand, qui n’y est pas revenu depuis son départ à l’été 2024. Il l’avoue bien volontiers, ce match ne sera pas comme les autres pour lui. «A Saint-Gall, sans exagérer, je connais la moitié du stade personnellement. Oui, j’ai parlé avec plus de 10’000 personnes en six ans, que ce soit une minute ou deux heures. Lorsque le public chantera l’Espemoos à la 75e minute, il faudra que je fasse attention de ne pas chanter aussi!», sourit l’entraîneur du LS, qui ne vise rien d’autre que la victoire. «C’est possible. Lausanne l’a fait l’année dernière. On peut le faire aussi dimanche.»

Peter Zeidler et Enrico Maassen s'étaient parlés d'un peu trop près lors du match aller à Lausanne, gagné par le FC Saint-Gall. Photo: keystone-sda.ch

Au match aller à Lausanne, le technicien du LS était apparu nerveux, se trouvant même impliqué dans une altercation en fin de match avec Enrico Maassen.

«Je n'ai pas su garder mon calme»

«C’est vrai, je n’ai pas su garder mon calme pendant les vingt premières minutes, je l’admets. Ce sera différent cette fois. Il n’y a aucun problème avec Enrico Maassen, nous nous sommes parlés depuis l’incident, et j’ai échangé aussi avec le président Matthias Hüppi. Il n’y a absolument aucun souci. La photo de fin de match où je suis face à Enrico est impressionnante, je le reconnais, mais ce n’est qu’une image. Il n’y a rien derrière», promet Peter Zeidler, lequel devra faire abstraction des inévitables émotions qui vont s’emparer de lui dimanche.

«Mais au final, rien qu’en disant que je ne veux pas qu’on parle de moi, c’est déjà parler de moi. J’ai parlé de ça avec ma femme et elle m’a fait remarquer la même chose. J’ai de grands souvenirs à Saint-Gall, mais dimanche nous y allons tous pour gagner, en équipe.»