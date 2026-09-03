Marcos Llorente, sacré champion du monde avec l'Espagne en juillet, met fin à sa carrière internationale à 31 ans. Le défenseur de l'Atlético Madrid l'a annoncé jeudi sur Instagram, évoquant une décision personnelle.

ATS Agence télégraphique suisse

Le défenseur Marcos Llorente, champion du monde avec l'Espagne au mois de juillet, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à seulement 31 ans. Il l'a annoncé jeudi.

«Après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de mettre un terme à mon parcours avec l'équipe nationale», a-t-il indiqué dans un message sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui embrassant la Coupe du monde.

«Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien jouer, il me resterait encore quelques années pour porter ce maillot», poursuit le défenseur de l'Atlético Madrid.

Pas en lien avec son temps de jeu, insiste-t-il

«Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprendront pas cette décision et, sans doute, moi non plus je ne l'aurais pas comprise si j'avais été à l'extérieur. Mais c'est une décision personnelle, mûrement réfléchie et, surtout, qui me tient vraiment à coeur», ajoute le latéral droit, qui compte 27 sélections (0 but).

Marcos Llorente n'était pas entré en jeu en finale du Mondial mais avait disputé quelques minutes en demi-finale lors de la victoire contre la France (2-0). «Que j'aie participé ou non à la Coupe du monde, ou que nous ayons gagné ou perdu, cette décision était déjà prise», insiste-t-il encore.