Le défenseur Marcos Llorente, champion du monde avec l'Espagne au mois de juillet, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à seulement 31 ans. Il l'a annoncé jeudi.
«Après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de mettre un terme à mon parcours avec l'équipe nationale», a-t-il indiqué dans un message sur son compte Instagram, accompagné d'une photo de lui embrassant la Coupe du monde.
«Je suis conscient que je suis encore jeune et que, peut-être, si je continuais à bien jouer, il me resterait encore quelques années pour porter ce maillot», poursuit le défenseur de l'Atlético Madrid.
Pas en lien avec son temps de jeu, insiste-t-il
«Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprendront pas cette décision et, sans doute, moi non plus je ne l'aurais pas comprise si j'avais été à l'extérieur. Mais c'est une décision personnelle, mûrement réfléchie et, surtout, qui me tient vraiment à coeur», ajoute le latéral droit, qui compte 27 sélections (0 but).
Marcos Llorente n'était pas entré en jeu en finale du Mondial mais avait disputé quelques minutes en demi-finale lors de la victoire contre la France (2-0). «Que j'aie participé ou non à la Coupe du monde, ou que nous ayons gagné ou perdu, cette décision était déjà prise», insiste-t-il encore.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
3
10
9
2
Real Madrid
3
8
9
3
Atlético Madrid
3
4
7
4
Deportivo Alaves
3
4
7
5
CA Osasuna
3
2
7
6
FC Séville
3
1
6
7
Real Betis Balompié
3
-1
6
8
La Corogne
3
2
5
9
Levante UD
3
0
4
9
Racing Santander
3
0
4
11
Espanyol Barcelone
3
1
3
12
Athletic Bilbao
3
-2
3
13
Real Sociedad
3
-3
3
14
Getafe CF
3
-3
3
15
Villarreal CF
3
-1
2
16
Celta Vigo
3
-3
1
16
Valence CF
3
-3
1
18
Rayo Vallecano
3
-4
1
19
CF Elche
3
-6
1
20
Malaga CF
3
-6
1