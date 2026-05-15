Sifflé par une partie du Bernabéu après son entrée en jeu contre Oviedo, Kylian Mbappé a répondu aux critiques et lancé une pique à son entraîneur Alvaro Arbeloa.

La soirée aurait dû être tranquille pour Kylian Mbappé. Victorieux 2-0 face au Real Oviedo, lanterne rouge du championnat, le Real Madrid a pourtant vu les tensions internes refaire surface. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant français a été sifflé par une partie du public du Santiago-Bernabéu avant de répondre frontalement à ses détracteurs en zone mixte.

Resté sur le banc au coup d’envoi, Mbappé n’est apparu sur le terrain qu’à la 69e minute. Une décision qu’il a commentée avec une pointe d’amertume après la rencontre. «Je suis très bien, à 100 %. Je n’ai pas joué parce que l’entraîneur m’a dit que j’étais le quatrième attaquant de l’effectif. Je l’accepte et j’ai joué le temps que j’avais», a lancé l’international français.

Une sortie qui n’a pas tardé à provoquer la réaction de son entraîneur Alvaro Arbeloa. En conférence de presse, le technicien madrilène a répondu avec ironie: «J’aimerais bien avoir quatre attaquants », avant de rappeler que son joueur revenait tout juste de blessure. «Il y a quatre jours, il n’était même pas apte pour être sur le banc», a-t-il ajouté.

Une relation sous tension

Derrière cet échange public transparaît un climat de plus en plus tendu entre Mbappé et son entraîneur. Malgré ses 24 buts en Liga, le Français traverse une seconde partie de saison compliquée, avec une influence moins marquée depuis la pause hivernale. L’accueil réservé à Mbappé par une partie du Bernabéu a également symbolisé cette fracture. A son entrée sur la pelouse, plusieurs sifflets sont descendus des tribunes.

Une réaction que l’ancien Parisien a tenté de relativiser. «Il faut l’accepter mon ami. C’est une opinion qu’expriment les gens. Je ne le prends pas personnellement. Personne ne va mourir cette nuit», a-t-il soufflé après la rencontre. Sportivement, le Français a tout de même répondu sur le terrain en délivrant une passe décisive à Jude Bellingham sur le deuxième but madrilène.

La polémique italienne

Ces derniers jours, la présence de Mbappé en Italie durant sa convalescence avait aussi alimenté les critiques en Espagne. Certains observateurs lui reprochaient d’avoir pris quelques jours de repos alors que le Real traversait une période délicate. L’attaquant a fermement rejeté cette lecture. «Vacances? Tu ne sais pas ce que j’ai fait en Italie. Les gens ne connaissent pas le contexte. Cela fait juste vendre du papier», a-t-il rétorqué, assurant rester pleinement focalisé sur les objectifs du club.

Avant de rejoindre l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Mbappé disputera encore deux rencontres avec le Real Madrid. Selon Alvaro Arbeloa, il devrait retrouver une place de titulaire dimanche face à Séville. L’occasion pour lui de consolider son statut de meilleur buteur du championnat espagnol, même si ce trophée individuel ne suffira probablement pas à apaiser les frustrations d’une saison mouvementée.