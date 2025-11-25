L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid plongé dans le doute

Trois matchs de rang sans victoire et une gestion des cadres qui laisse visiblement à désirer: Xabi Alonso est (déjà) sur la sellette en Espagne. L'entraîneur de 44 ans est critiqué par certains médias, qui remettent même en doute sa place sur le banc du Real Madrid.

Xabi Alonso connaît l'exigence du Real Madrid pour y avoir évolué en tant que joueur. Désormais, il la découvre également depuis le banc. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Le Real Madrid est en tête de LaLiga, juste devant son rival de toujours le FC Barcelone, et, sur le papier, cela suffit à satisfaire un grand nombre d'exigences. Sauf que, dans un club où l'exigence est l'une des valeurs cardinales, il en faut peu pour enrayer la machine. En l'occurrence, une phase un peu plus délicate traversée par les Merengues.

Un manque d'allant offensif qui inquiète

Depuis sa victoire dans le Clásico (2-1), le Real Madrid a enchaîné une défaite à Liverpool en Champions League et deux matchs nuls en championnat, face au Rayo Vallecano et Elche. Le souci? Le mutisme offensif affiché par les joueurs de Xabi Alonso.

Xabi Alonso et ses joueurs occupent la première place de LaLiga, un point devant Barcelone, trois devant Villarreal. Photo: keystone-sda.ch

Le Real Madrid a en effet passé 258 minutes sans marquer lors de ces trois matchs, avant de finalement trouver l'ouverture face à Elche en fin de partie (score final 2-2). Face à Elche, son expected goal n'était que de 0,82, contre 1,19 pour son adversaire. Un rapport jugé quelque peu dénigrant par les médias espagnols.

Le média «SoFoot» étaye également de manière factuelle les doutes émis autour de Xabi Alonso, en évoquant son pressing haut – pas forcément propre à la culture madrilène – qu'il juge pour l'instant peu efficace. Dans le vestiaire, Jude Bellingham et Federico Valverde sont cités par le média français susmentionné comme «circonspects du management» de leur entraîneur.

Sur le terrain, le Real Madrid se déplace en Grèce ce mercredi pour affronter l'Olympiakos. Xabi Alonso est-il sur la sellette? Selon le média espagnol «Marca», qui a interrogé le club, le technicien aurait encore le soutien de sa direction.