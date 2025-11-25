L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid plongé dans le doute

Le Real Madrid est en tête de LaLiga, juste devant son rival de toujours le FC Barcelone, et, sur le papier, cela suffit à satisfaire un grand nombre d'exigences. Sauf que, dans un club où l'exigence est l'une des valeurs cardinales, il en faut peu pour enrayer la machine. En l'occurrence, une phase un peu plus délicate traversée par les Merengues.
Un manque d'allant offensif qui inquiète
Depuis sa victoire dans le Clásico (2-1), le Real Madrid a enchaîné une défaite à Liverpool en Champions League et deux matchs nuls en championnat, face au Rayo Vallecano et Elche. Le souci? Le mutisme offensif affiché par les joueurs de Xabi Alonso.
Le Real Madrid a en effet passé 258 minutes sans marquer lors de ces trois matchs, avant de finalement trouver l'ouverture face à Elche en fin de partie (score final 2-2). Face à Elche, son expected goal n'était que de 0,82, contre 1,19 pour son adversaire. Un rapport jugé quelque peu dénigrant par les médias espagnols.
Le média «SoFoot» étaye également de manière factuelle les doutes émis autour de Xabi Alonso, en évoquant son pressing haut – pas forcément propre à la culture madrilène – qu'il juge pour l'instant peu efficace. Dans le vestiaire, Jude Bellingham et Federico Valverde sont cités par le média français susmentionné comme «circonspects du management» de leur entraîneur.
Sur le terrain, le Real Madrid se déplace en Grèce ce mercredi pour affronter l'Olympiakos. Xabi Alonso est-il sur la sellette? Selon le média espagnol «Marca», qui a interrogé le club, le technicien aurait encore le soutien de sa direction.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
13
16
32
2
FC Barcelone
13
21
31
3
Villarreal CF
13
15
29
4
Atlético Madrid
13
14
28
5
Real Betis Balompié
13
6
21
6
Espanyol Barcelone
13
1
21
7
Getafe CF
13
-3
17
8
Athletic Bilbao
13
-5
17
9
Real Sociedad
13
-1
16
10
CF Elche
13
-1
16
11
FC Séville
13
-2
16
12
Celta Vigo
13
-2
16
13
Rayo Vallecano
13
-2
16
14
Deportivo Alaves
13
-1
15
15
Valence CF
13
-9
13
16
Majorque
13
-7
12
17
CA Osasuna
13
-6
11
18
FC Gérone
13
-13
11
19
Levante UD
13
-8
9
20
Real Oviedo
13
-13
9