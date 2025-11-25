Le Bayer Leverkusen a connu un voyage mouvementé vers Manchester pour son match de Ligue des champions. Des problèmes de bagages et de logistique ont retardé le décollage de près de deux heures, suivis de complications à l'arrivée.

1/5 Pour Patrik Schick et ses coéquipiers, le voyage à Manchester se transforme en odyssée. Photo: IMAGO/Vitalii Kliuiev

Cédric Heeb

Comme si la mission de vaincre Manchester City en Ligue des champions n’était déjà pas assez compliquée, le Bayer Leverkusen a dû affronter plusieurs obstacles dès le départ de son voyage.

L’avion du club aurait dû décoller de l’aéroport de Cologne/Bonn à 15h55. Finalement, il n’a quitté le sol qu’à 17h20, rapporte le «Bild». Alors que l’appareil se dirigeait vers le tarmac, il a dû rebrousser chemin et revenir au parking en raison de problèmes liés au chargement des bagages. Selon l’agence de presse allemande, l’équipage n’était pas en mesure de confirmer que tous les bagages avaient bien été embarqués, en raison d’incohérences dans le poids total de l’avion. Et ce n’était que le début.

Une fois ce problème réglé, nouveau contretemps : le véhicule chargé de tirer l’avion en arrière pour le placer sur la voie de circulation avait soudainement disparu. Impossible de savoir combien de temps l’attente durerait, même pour le pilote. Ce n’est qu’environ une heure plus tard que l’appareil a enfin pu s’envoler vers Manchester.

Des complications aussi à l’arrivée

Une fois à Manchester, les ennuis se sont poursuivis. Les joueurs, le staff, ainsi que l'équipe de jeune – qui doit affronter dès mardi après-midi les moins de 18 ans de Manchester City – sont restés près d’une heure supplémentaires dans l’avion avant d’être autorisés à débarquer. En cause: l’appareil s’était posé sur une position extérieure et il fallait attendre les bus chargés de transporter la délégation jusqu’au terminal. Finalement, tout le monde a terminé le trajet… à pied.

«Je ne savais pas pourquoi l’avion avait fait demi-tour. Mais le pire, c’était d’attendre si longtemps après l’atterrissage. Le voyage a vraiment été très long», a raconté Aleix Garcia (28 ans) après être arrivé sur place, lors d’une conférence de presse débutée avec près de deux heures de retard. «C’était étrange», a ajouté l’entraîneur Kasper Hjulmand (53 ans).

Pep Guardiola s’excuse auprès d’un caméraman

De son côté, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola (54 ans), a fait parler de lui samedi après la défaite 1-2 contre Newcastle. L’Espagnol s’était emporté et avait notamment repoussé la caméra d’un caméraman.

Pep Guardiola s’est depuis excusé: «J’ai honte quand je revois ces images. Je n’aime pas me comporter ainsi. Je présente mes excuses au caméraman.» Même après 1000 matches sur le banc, il admet ne pas être parfait: «Je suis comme je suis.»