Des stars du Real Madrid mécontentes de Xabi Alonso

L'entraîneur à succès Xabi Alonso (43 ans) est sous le feu des critiques au Real Madrid – mais cette fois, elles ne viennent pas de l'extérieur. Selon The Athletic, plusieurs joueurs seraient mécontents des méthodes de l'entraîneur espagnol, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen.
Au premier rang des contestataires: Vinicius Junior (25 ans). L'attaquant brésilien aurait particulièrement mal pris son remplacement lors du dernier Clasico. Une réaction compréhensible, puisqu'il était titulaire indiscutable sous Carlo Ancelotti. Désormais, son rôle semble plus limité. Certains y voient une conséquence directe de son manque de discipline, un reproche qui poursuit Vinicius depuis plusieurs saisons, tant sur le terrain qu’en dehors.
Alonso impose plus de rigueur
Depuis son arrivée, Xabi Alonso a entrepris de modifier en profondeur certaines habitudes au sein du vestiaire madrilène. Il veut corriger les imprécisions et comportements tolérés sous son prédécesseur. Une source anonyme confie à The Athletic: «Xabi a essayé d’instaurer plus de discipline et d’ordre dans la vie quotidienne, en contrôlant les horaires, en augmentant le travail de prévention en salle de sport et en organisant davantage de séances vidéo collectives et individuelles.»
Le capitaine Dani Carvajal admet lui-même que le nouvel entraîneur se montre beaucoup plus strict que Carlo Ancelotti. Certains joueurs, eux, se disent frustrés par son attitude qu’ils jugent «détachée et inaccessible».
Des critiques malgré les résultats
Malgré ces tensions internes, les résultats du Real Madrid plaident en faveur de Xabi Alonso. Le club madrilène domine actuellement la Liga avec cinq points d’avance sur le FC Barcelone et reste en lice parmi les favoris de la Ligue des champions. La victoire lors du dernier Clasico a d’ailleurs confirmé la solidité de l’équipe sous la houlette de son nouvel entraîneur.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
10
12
27
2
FC Barcelone
10
13
22
3
Villarreal CF
10
8
20
4
Atlético Madrid
10
8
19
5
Espanyol Barcelone
10
3
18
6
Real Betis Balompié
10
3
16
7
Rayo Vallecano
10
2
14
8
CF Elche
10
1
14
9
Athletic Bilbao
10
-1
14
10
Getafe CF
10
-2
14
11
FC Séville
10
1
13
12
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Celta Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
10
-3
10
15
Levante UD
10
-4
9
16
Majorque
10
-4
9
17
Real Sociedad
10
-4
9
18
Valence CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
10
-13
7