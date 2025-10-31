Des stars du Real Madrid mécontentes de Xabi Alonso

Dernière mise à jour: il y a 31 minutes

Les joueurs du Real Madrid critiquent l'entraîneur Xabi Alonso. Malgré la tête du classement et le succès en Ligue des champions, certains qualifient le coach de «distant et inaccessible». Alonso tente d'imposer plus de discipline et d'ordre au quotidien.

1/5 Xabi Alonso n'est pas apprécié par plusieurs de ses joueurs. Photo: Europa Press via Getty Images

Gian Andrea Achermann

L'entraîneur à succès Xabi Alonso (43 ans) est sous le feu des critiques au Real Madrid – mais cette fois, elles ne viennent pas de l'extérieur. Selon The Athletic, plusieurs joueurs seraient mécontents des méthodes de l'entraîneur espagnol, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen.

Au premier rang des contestataires: Vinicius Junior (25 ans). L'attaquant brésilien aurait particulièrement mal pris son remplacement lors du dernier Clasico. Une réaction compréhensible, puisqu'il était titulaire indiscutable sous Carlo Ancelotti. Désormais, son rôle semble plus limité. Certains y voient une conséquence directe de son manque de discipline, un reproche qui poursuit Vinicius depuis plusieurs saisons, tant sur le terrain qu’en dehors.

Alonso impose plus de rigueur

Depuis son arrivée, Xabi Alonso a entrepris de modifier en profondeur certaines habitudes au sein du vestiaire madrilène. Il veut corriger les imprécisions et comportements tolérés sous son prédécesseur. Une source anonyme confie à The Athletic: «Xabi a essayé d’instaurer plus de discipline et d’ordre dans la vie quotidienne, en contrôlant les horaires, en augmentant le travail de prévention en salle de sport et en organisant davantage de séances vidéo collectives et individuelles.»

Le capitaine Dani Carvajal admet lui-même que le nouvel entraîneur se montre beaucoup plus strict que Carlo Ancelotti. Certains joueurs, eux, se disent frustrés par son attitude qu’ils jugent «détachée et inaccessible».

Des critiques malgré les résultats

Malgré ces tensions internes, les résultats du Real Madrid plaident en faveur de Xabi Alonso. Le club madrilène domine actuellement la Liga avec cinq points d’avance sur le FC Barcelone et reste en lice parmi les favoris de la Ligue des champions. La victoire lors du dernier Clasico a d’ailleurs confirmé la solidité de l’équipe sous la houlette de son nouvel entraîneur.