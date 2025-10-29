DE
Après la défaite lors du Clasico
Lamine Yamal interdit de sortie par le FC Barcelone

Après un Clásico raté face au Real Madrid, Lamine Yamal s’est vu interdire de participer à un événement promotionnel par le Barça. Un rappel à l’ordre pour le jeune prodige, dont les écarts récents commencent à agacer la direction catalane.
Lamine Yamal n’a que 18 ans, mais il semble déjà découvrir l’envers du décor du football de haut niveau. Celui que l’Espagne présentait il y a peu comme le joyau de sa nouvelle génération commence à agacer, bien au-delà des terrains. L’enthousiasme suscité par ses dribbles et son audace a laissé place à une forme d’exaspération face à ses frasques, souvent amplifiées par les réseaux sociaux.

Son été tapageur, marqué par une fête d’anniversaire entourée de figurants déguisés, de nains d'anniversaire et de jeunes femmes embauchées pour l’occasion, a fait basculer son image. Ce qui devait illustrer sa réussite s’est transformé en symbole d’un certain décalage avec la discipline exigée au Barça. Les semaines suivantes n’ont pas aidé à redorer son image, entre déclarations mal perçues et comportements jugés immatures.

Le Clásico perdu face au Real Madrid (2-1) a sans doute marqué un tournant. Auteur d’une prestation sans relief, l'Espagnol a cristallisé les critiques. Selon «El Chiringuito», la direction catalane l’aurait ensuite prié de renoncer à un événement promotionnel prévu avec un sponsor du club ce mardi, estimant que ce n’était «pas le bon moment» après une telle défaite. Un rappel à l’ordre symbolique, que le jeune ailier aurait accepté sans discuter.

Malgré tout, le talent du prodige reste incontestable: trois buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison, assortis de fulgurances qui rappellent pourquoi on l’attend au sommet.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
10
12
27
2
FC Barcelone
FC Barcelone
10
13
22
3
Villarreal CF
Villarreal CF
10
8
20
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
10
8
19
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
3
18
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
3
16
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
2
14
8
CF Elche
CF Elche
10
1
14
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
-1
14
10
Getafe CF
Getafe CF
10
-2
14
11
FC Séville
FC Séville
10
1
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Celta Vigo
Celta Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
15
Levante UD
Levante UD
10
-4
9
16
Majorque
Majorque
10
-4
9
17
Real Sociedad
Real Sociedad
10
-4
9
18
Valence CF
Valence CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
FC Gérone
10
-13
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
