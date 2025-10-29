Lamine Yamal interdit de sortie par le FC Barcelone

Après un Clásico raté face au Real Madrid, Lamine Yamal s’est vu interdire de participer à un événement promotionnel par le Barça. Un rappel à l’ordre pour le jeune prodige, dont les écarts récents commencent à agacer la direction catalane.

Lamine Yamal est interdit de sortie par le FC Barcelone. Photo: Getty Images

Blick Sport

Lamine Yamal n’a que 18 ans, mais il semble déjà découvrir l’envers du décor du football de haut niveau. Celui que l’Espagne présentait il y a peu comme le joyau de sa nouvelle génération commence à agacer, bien au-delà des terrains. L’enthousiasme suscité par ses dribbles et son audace a laissé place à une forme d’exaspération face à ses frasques, souvent amplifiées par les réseaux sociaux.

Son été tapageur, marqué par une fête d’anniversaire entourée de figurants déguisés, de nains d'anniversaire et de jeunes femmes embauchées pour l’occasion, a fait basculer son image. Ce qui devait illustrer sa réussite s’est transformé en symbole d’un certain décalage avec la discipline exigée au Barça. Les semaines suivantes n’ont pas aidé à redorer son image, entre déclarations mal perçues et comportements jugés immatures.

Lamine Yamal interdit de sortie par le Barça

Le Clásico perdu face au Real Madrid (2-1) a sans doute marqué un tournant. Auteur d’une prestation sans relief, l'Espagnol a cristallisé les critiques. Selon «El Chiringuito», la direction catalane l’aurait ensuite prié de renoncer à un événement promotionnel prévu avec un sponsor du club ce mardi, estimant que ce n’était «pas le bon moment» après une telle défaite. Un rappel à l’ordre symbolique, que le jeune ailier aurait accepté sans discuter.

Malgré tout, le talent du prodige reste incontestable: trois buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison, assortis de fulgurances qui rappellent pourquoi on l’attend au sommet.