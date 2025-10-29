Lamine Yamal interdit de sortie par le FC Barcelone

Lamine Yamal n’a que 18 ans, mais il semble déjà découvrir l’envers du décor du football de haut niveau. Celui que l’Espagne présentait il y a peu comme le joyau de sa nouvelle génération commence à agacer, bien au-delà des terrains. L’enthousiasme suscité par ses dribbles et son audace a laissé place à une forme d’exaspération face à ses frasques, souvent amplifiées par les réseaux sociaux.
Son été tapageur, marqué par une fête d’anniversaire entourée de figurants déguisés, de nains d'anniversaire et de jeunes femmes embauchées pour l’occasion, a fait basculer son image. Ce qui devait illustrer sa réussite s’est transformé en symbole d’un certain décalage avec la discipline exigée au Barça. Les semaines suivantes n’ont pas aidé à redorer son image, entre déclarations mal perçues et comportements jugés immatures.
Lamine Yamal interdit de sortie par le Barça
Le Clásico perdu face au Real Madrid (2-1) a sans doute marqué un tournant. Auteur d’une prestation sans relief, l'Espagnol a cristallisé les critiques. Selon «El Chiringuito», la direction catalane l’aurait ensuite prié de renoncer à un événement promotionnel prévu avec un sponsor du club ce mardi, estimant que ce n’était «pas le bon moment» après une telle défaite. Un rappel à l’ordre symbolique, que le jeune ailier aurait accepté sans discuter.
Malgré tout, le talent du prodige reste incontestable: trois buts et cinq passes décisives depuis le début de la saison, assortis de fulgurances qui rappellent pourquoi on l’attend au sommet.
