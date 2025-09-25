Joan Garcia est passé complètement à côté de sa sortie, jeudi face au Real Oviedo.
Photo: Getty Images
Blick Sport
Difficile à dire pourquoi le gardien du Barça, Joan Garcia, s'est soudainement retrouvé à la hauteur de la moitié de son milieu de terrain, jeudi soir lors d'un match de championnat face au Real Oviedo. Toujours est-il que sa sortie, hasardeuse, a été accompagnée d'une perte de balle évitable après un dribble bien téméraire, carrément kamikaze. Cette action a coûté l'ouverture du score au FC Barcelone.
À noter tout de même la lucidité d'Alberto Reine au moment de conclure, et ce malgré le retour de deux défenseurs.
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
6
11
18
2
FC Barcelone
6
15
16
3
Villarreal CF
6
7
13
4
Espanyol Barcelone
6
1
11
5
CF Elche
6
3
10
6
Athletic Bilbao
6
0
10
7
Getafe CF
6
-1
10
8
Atlético Madrid
6
2
9
8
Real Betis Balompié
6
2
9
10
Deportivo Alaves
6
0
8
11
Valence CF
6
-2
8
12
FC Séville
6
0
7
13
CA Osasuna
6
0
7
14
Rayo Vallecano
6
-2
5
15
Celta Vigo
6
-2
5
16
Real Sociedad
6
-3
5
17
Levante UD
6
-3
4
18
Real Oviedo
6
-9
3
19
Majorque
6
-6
2
20
FC Gérone
6
-13
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation