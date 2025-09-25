Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Publié: il y a 55 minutes

Jeudi soir en Liga espagnole, le gardien de Barcelone, Joan Garcia (24 ans), est passé complètement à côté de sa sortie.

Joan Garcia est passé complètement à côté de sa sortie, jeudi face au Real Oviedo. Photo: Getty Images

Blick Sport

Difficile à dire pourquoi le gardien du Barça, Joan Garcia, s'est soudainement retrouvé à la hauteur de la moitié de son milieu de terrain, jeudi soir lors d'un match de championnat face au Real Oviedo. Toujours est-il que sa sortie, hasardeuse, a été accompagnée d'une perte de balle évitable après un dribble bien téméraire, carrément kamikaze. Cette action a coûté l'ouverture du score au FC Barcelone.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

À noter tout de même la lucidité d'Alberto Reine au moment de conclure, et ce malgré le retour de deux défenseurs.