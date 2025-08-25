Lamine Yamal met fin aux spéculations sur sa vie amoureuse

Lamine Yamal, jeune star du FC Barcelone, fait à nouveau parler de lui, mais pas pour ses exploits sportifs. À 18 ans, il officialise sa relation avec la rappeuse argentine Nicki Nicole, mettant fin aux rumeurs sur sa vie amoureuse.

Le cliché, pris lors de l’anniversaire de la chanteuse, montre Yamal entourant Nicki Nicole de son bras.

Diego Buccino

Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, fait à nouveau parler de lui en dehors des terrains. Le joueur espagnol, qui a récemment fêté ses 18 ans, a officialisé sa relation avec Nicki Nicole, une artiste argentine de 25 ans, en partageant une photo sur son compte Instagram.

Le cliché, pris lors de l’anniversaire de la chanteuse, montreLamine Yamal entourant Nicki Nicole de son bras, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines. L’artiste avait en effet été aperçue à plusieurs reprises aux côtés du footballeur, notamment lors de sa fête d’anniversaire, dans une discothèque, ainsi qu’à Monte-Carlo après un match contre Majorque.

Couper court aux rumeurs

Jusqu’ici, le joueur du Barça s’était toujours présenté comme célibataire, ce qui n’avait fait qu’alimenter les spéculations. Sa décision de rendre publique sa relation semble être une manière de couper court aux rumeurs incessantes sur sa vie privée.

Nicki Nicole, de son vrai nom Nicole Denise Cucco, est l'une des figures montantes de la scène musicale latino-américaine. Sa romance avec Lamine Yamal – de sept ans son cadet – attire d’autant plus l’attention que le jeune attaquant est devenu l’un des visages les plus prometteurs du FC Barcelone.

Cette officialisation marque un tournant pour Lamine Yamal, qui, à seulement 18 ans, apprend à gérer la médiatisation de sa vie privée autant que ses performances sportives.