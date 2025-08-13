Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, fait l'objet d'inquiétudes au sein du club. L'entraîneur Hansi Flick a exprimé son mécontentement face à l'attention médiatique excessive et aux escapades nocturnes du joueur.

«Il n’est pas nécessaire que tu fasses constamment la une des journaux», aurait déclaré le tacticien à son joueur. Photo: keystone-sda.ch

Diego Buccino

Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, est déjà considéré comme une étoile montante et un potentiel multiple Ballon d’Or. Mais au FC Barcelone, des inquiétudes émergent, notamment de la part de l’entraîneur allemand Hansi Flick, face à l’attention médiatique excessive qui entoure le joueur.

La saison passée, le Barça a frôlé la perfection, mais l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à l’Inter a laissé un goût amer. Pour 2025/26, le trophée européen devient une priorité et Lamine Yamal est perçu comme une pièce maîtresse de l’équipe. Doté d’une technique et d’une créativité remarquables, le jeune Espagnol attire tous les projecteurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Un dialogue franc dès le début de saison

Dès l’entame de la saison, Hansi Flick a eu une discussion franche avec son joueur. Selon Onet, le coach a exprimé son mécontentement face aux excès médiatiques et aux escapades nocturnes du joueur, notamment après sa fête d’anniversaire très médiatisée. Le technicien a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le football et de limiter les distractions extérieures.

«Il n’est pas nécessaire que tu fasses constamment la une des journaux», aurait déclaré le tacticien, selon des sources espagnoles. L’objectif: que le joueur se distingue par ses performances sur le terrain et non par des scandales ou des rumeurs, afin de protéger son développement et sa carrière prometteuse.

Une fête d’anniversaire controversée

La fête d’anniversaire du jeune joueur espagnol, organisée en juillet, a particulièrement attiré l'attention. Selon Mundo Deportivo, l’événement a réuni des stars de la musique comme Quevedo et Nicki Nicole, ainsi que des coéquipiers tels que Robert Lewandowski ou Gavi. Mais certains choix, comme l’embauche de personnes de petite taille pour le divertissement, ont suscité de vives critiques. L’association ADEE a dénoncé une atteinte à la dignité humaine et envisage des actions légales.

Le poids du numéro 10

Hansi Flick a également rappelé au jeune Espagnol la symbolique du numéro 10 qu’il porte, héritage de légendes comme Maradona et Messi. «Ce numéro représente bien plus que le talent footballistique; il a été porté par ceux qui ont marqué une époque entière du club», a souligné l’entraîneur. Le Barça espère que Yamal saura honorer cet héritage tout en restant concentré sur ses objectifs sportifs.

Le FC Barcelone, conscient de l’importance de protéger ses jeunes talents, partage les préoccupations de l'entraîneur. Si le club ne veut pas restreindre la liberté de Yamal, il attend de lui une plus grande prudence dans ses choix personnels.