DE
FR

Une discussion franche entre les deux
Hansi Flick a peur pour Yamal et lui impose des limites

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, fait l'objet d'inquiétudes au sein du club. L'entraîneur Hansi Flick a exprimé son mécontentement face à l'attention médiatique excessive et aux escapades nocturnes du joueur.
Publié: 13:59 heures
|
Dernière mise à jour: 14:04 heures
Partager
Écouter
«Il n’est pas nécessaire que tu fasses constamment la une des journaux», aurait déclaré le tacticien à son joueur.
Photo: keystone-sda.ch
Diego Buccino

Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, est déjà considéré comme une étoile montante et un potentiel multiple Ballon d’Or. Mais au FC Barcelone, des inquiétudes émergent, notamment de la part de l’entraîneur allemand Hansi Flick, face à l’attention médiatique excessive qui entoure le joueur.

La saison passée, le Barça a frôlé la perfection, mais l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face à l’Inter a laissé un goût amer. Pour 2025/26, le trophée européen devient une priorité et Lamine Yamal est perçu comme une pièce maîtresse de l’équipe. Doté d’une technique et d’une créativité remarquables, le jeune Espagnol attire tous les projecteurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons. 

Un dialogue franc dès le début de saison

Dès l’entame de la saison, Hansi Flick a eu une discussion franche avec son joueur. Selon Onet, le coach a exprimé son mécontentement face aux excès médiatiques et aux escapades nocturnes du joueur, notamment après sa fête d’anniversaire très médiatisée. Le technicien a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le football et de limiter les distractions extérieures.

A lire aussi
Les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025 dévoilés
Le PSG domine la liste
Les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025 dévoilés
Lamine Yamal récupère le numéro de Lionel Messi
Il portera 10
Lamine Yamal récupère le numéro de Lionel Messi

«Il n’est pas nécessaire que tu fasses constamment la une des journaux», aurait déclaré le tacticien, selon des sources espagnoles. L’objectif: que le joueur se distingue par ses performances sur le terrain et non par des scandales ou des rumeurs, afin de protéger son développement et sa carrière prometteuse.

Une fête d’anniversaire controversée

La fête d’anniversaire du jeune joueur espagnol, organisée en juillet, a particulièrement attiré l'attention. Selon Mundo Deportivo, l’événement a réuni des stars de la musique comme Quevedo et Nicki Nicole, ainsi que des coéquipiers tels que Robert Lewandowski ou Gavi. Mais certains choix, comme l’embauche de personnes de petite taille pour le divertissement, ont suscité de vives critiques. L’association ADEE a dénoncé une atteinte à la dignité humaine et envisage des actions légales.

Le poids du numéro 10

Hansi Flick a également rappelé au jeune Espagnol la symbolique du numéro 10 qu’il porte, héritage de légendes comme Maradona et Messi. «Ce numéro représente bien plus que le talent footballistique; il a été porté par ceux qui ont marqué une époque entière du club», a souligné l’entraîneur. Le Barça espère que Yamal saura honorer cet héritage tout en restant concentré sur ses objectifs sportifs.

Le FC Barcelone, conscient de l’importance de protéger ses jeunes talents, partage les préoccupations de l'entraîneur. Si le club ne veut pas restreindre la liberté de Yamal, il attend de lui une plus grande prudence dans ses choix personnels.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
0
0
0
1
Atlético Madrid
Atlético Madrid
0
0
0
1
CA Osasuna
CA Osasuna
0
0
0
1
CF Elche
CF Elche
0
0
0
1
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
0
0
0
1
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
0
0
0
1
FC Barcelone
FC Barcelone
0
0
0
1
Getafe CF
Getafe CF
0
0
0
1
FC Gérone
FC Gérone
0
0
0
1
Levante UD
Levante UD
0
0
0
1
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0
0
0
1
Celta Vigo
Celta Vigo
0
0
0
1
Majorque
Majorque
0
0
0
1
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
0
0
0
1
Real Madrid
Real Madrid
0
0
0
1
Real Oviedo
Real Oviedo
0
0
0
1
Real Sociedad
Real Sociedad
0
0
0
1
FC Séville
FC Séville
0
0
0
1
Valence CF
Valence CF
0
0
0
1
Villarreal CF
Villarreal CF
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus