Mené 2-0 à la mi-temps, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, s'est fait très peur mais a fini par arracher son deuxième succès de la saison in extremis (3-2) samedi sur la pelouse du promu Levante, lors de la deuxième journée de Liga.

Le Barça s'en sort in extremis sur la pelouse de Levante

Le Barça s'en sort in extremis sur la pelouse de Levante

Lamine Yamal a été décisif dans les arrêts de jeu. Photo: Getty Images

AFP

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick, fébriles défensivement, ont ensuite scellé leur première «remontada» de la saison à la 91e minute, sur un centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse (3-2).