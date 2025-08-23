DE
Lamine Yamal décisif à la der
Le Barça s'en sort in extremis sur la pelouse de Levante

Mené 2-0 à la mi-temps, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, s'est fait très peur mais a fini par arracher son deuxième succès de la saison in extremis (3-2) samedi sur la pelouse du promu Levante, lors de la deuxième journée de Liga.
Publié: il y a 6 minutes
Lamine Yamal a été décisif dans les arrêts de jeu.
Photo: Getty Images
AFP

Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.

Les hommes d'Hansi Flick, fébriles défensivement, ont ensuite scellé leur première «remontada» de la saison à la 91e minute, sur un centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse (3-2).

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
2
4
6
2
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
2
1
4
3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
4
Getafe CF
Getafe CF
1
2
3
4
Villarreal CF
Villarreal CF
1
2
3
6
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
1
3
7
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
1
1
3
8
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
9
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
2
0
3
10
CF Elche
CF Elche
2
0
2
11
Real Sociedad
Real Sociedad
1
0
1
11
Valence CF
Valence CF
1
0
1
13
Atlético Madrid
Atlético Madrid
2
-1
1
14
Celta Vigo
Celta Vigo
2
-2
1
15
Majorque
Majorque
2
-3
1
16
FC Séville
FC Séville
1
-1
0
17
CA Osasuna
CA Osasuna
1
-1
0
18
Levante UD
Levante UD
2
-2
0
19
FC Gérone
FC Gérone
1
-2
0
20
Real Oviedo
Real Oviedo
1
-2
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
