Le Barça s'en sort in extremis sur la pelouse de Levante

Lamine Yamal a été décisif dans les arrêts de jeu.
Photo: Getty Images
AFP
Surpris en contre à deux reprises par le champion de deuxième division (15e, 45e+8 sur penalty), le Barça, toujours leader provisoire (6 points), est revenu au score en l'espace de trois minutes en deuxième période, grâce à une frappe lointaine de son métronome Pedri (49e, 2-1) et une reprise astucieuse de Ferran Torres (52e, 2-2) sur corner.
Les hommes d'Hansi Flick, fébriles défensivement, ont ensuite scellé leur première «remontada» de la saison à la 91e minute, sur un centre de Lamine Yamal dévié dans son propre but par un défenseur adverse (3-2).
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
2
4
6
2
Real Betis Balompié
2
1
4
3
Rayo Vallecano
1
2
3
4
Getafe CF
1
2
3
4
Villarreal CF
1
2
3
6
Athletic Bilbao
1
1
3
7
Espanyol Barcelone
1
1
3
8
Real Madrid
1
1
3
9
Deportivo Alaves
2
0
3
10
CF Elche
2
0
2
11
Real Sociedad
1
0
1
11
Valence CF
1
0
1
13
Atlético Madrid
2
-1
1
14
Celta Vigo
2
-2
1
15
Majorque
2
-3
1
16
FC Séville
1
-1
0
17
CA Osasuna
1
-1
0
18
Levante UD
2
-2
0
19
FC Gérone
1
-2
0
20
Real Oviedo
1
-2
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation