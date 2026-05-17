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Victoire en Coupe de la Reine
Avec le Barça, Sydney Schertenleib réalise le triplé en Espagne

Le FC Barcelone féminin a décroché un triplé national en battant l'Atletico Madrid 3-1 samedi à Gran Canaria en finale de la Coupe de la Reine. Elles défieront l'OL en finale de la Ligue des champions le 23 mai à Oslo.
Publié: 08:23 heures
La Zurichoise Sydney Schertenleib est entrée en jeu à la 86e minute.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Barcelone féminin a réalisé un triplé national en remportant la Coupe de la Reine face à l'Atletico Madrid (3-1), samedi à Gran Canaria. Sydney Schertenleib et ses équipières disputeront dans une semaine face à Lyon la finale de la Ligue des champions.

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Déjà sacrée en Liga alors qu'il reste deux journées à disputer, titrée en Supercoupe en janvier, l'équipe blaugrana – où l'internationale suisse Sydney Schertenleib n'est entrée en jeu qu'à la 86e – a remporté sa 12e Coupe de la Reine grâce à des buts de Claudia Pina (22e), Esmee Brugts (30e) et Salma Paralluelo (36e). Les Madrilènes ont réduit la marque par Vilde Boe Risa (57e).

Samedi prochain à Oslo, les Barcelonaises tenteront de remporter une quatrième Ligue des champions (après 2021, 2023 et 2024) face à l'OL Lyonnes qu'elles avaient battu en finale en 2024. Huit fois lauréates du plus prestigieux des trophées européens, les Lyonnaises ont déjà remporté cette saison la Coupe de France et se sont qualifiées samedi pour la finale du championnat.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
36
59
91
2
Real Madrid
Real Madrid
36
39
80
3
Villarreal CF
Villarreal CF
36
24
69
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
36
21
66
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
36
12
57
6
Celta Vigo
Celta Vigo
36
4
50
7
Getafe CF
Getafe CF
36
-6
48
8
Real Sociedad
Real Sociedad
36
-1
45
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
36
-13
44
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
36
-6
44
11
Valence CF
Valence CF
36
-12
43
12
FC Séville
FC Séville
36
-12
43
13
CA Osasuna
CA Osasuna
36
-4
42
14
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
36
-13
42
15
FC Gérone
FC Gérone
36
-15
40
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
36
-12
40
17
CF Elche
CF Elche
36
-9
39
18
Majorque
Majorque
36
-11
39
19
Levante UD
Levante UD
36
-15
39
20
Real Oviedo
Real Oviedo
36
-30
29
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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