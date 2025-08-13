DE
Clásicos et derbys
Les matches qui vont enflammer la Liga

Le calendrier de la Liga 2025/26 promet des affrontements épiques, notamment le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les derbys madrilène, basque et sévillan s'annoncent également comme des temps forts de la saison.
Publié: il y a 46 minutes
Lors de son premier «Gran Derbi» en mars dernier, Vargas a marqué le premier but du match.
Photo: Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Avec Djibril Sow, Rubén Vargas, Ricardo Rodriguez, Eray Cömert et, depuis la semaine dernière, Filip Ugrinic, la délégation suisse en Liga reste modeste. Aucun autre championnat du top 5 européen ne compte moins de joueurs de la Nati sous contrat.

Pourtant, avec les poids lourds que sont le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, sans oublier une série d’autres clubs attractifs, la ligue espagnole continue de séduire les passionnés de football. Le coup d’envoi de la saison est prévu fin septembre.

Le derby madrilène, toujours bouillant

  • 28 septembre: Atlético – Real
  • 22 mars: Real – Atlético

Que ce soit en Suisse ou en Espagne, les derbys font monter la température. En Liga, cinq sont programmés cette saison, avec en point d’orgue le Derby Madrilène, qui oppose les deux géants de la capitale. Aussi intenses soient-ils, ces chocs sont rarement spectaculaires au tableau d’affichage: quatre des cinq derniers se sont terminés sur un score de 1-1. Le premier duel de l’exercice 2025/26 aura lieu le 28 septembre.

Rien de plus grand que le Clásico

  • 26 octobre : Real – Barça
  • 10 mai : Barça – Real

C’est l’un des sommets absolus du football mondial. Quand le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent, l’enjeu dépasse largement les trois points. La saison dernière, le Clásico a souri aux Catalans, vainqueurs des quatre confrontations en Liga, Coupe et Supercoupe. Le 26 octobre, Hansi Flick et Xabi Alonso se mesureront pour la première fois dans ce duel mythique.

L’Atlético et le Barça, un rendez-vous repoussé à 2026

  • 11 janvier : Barça – Atlético
  • 5 avril : Atlético – Barça

Pour rêver du titre, il faut battre les plus grands. L’Atlético Madrid ne l’a plus fait depuis 2020/21, saison de son onzième championnat. Cette année, les deux confrontations face au champion en titre, le Barça, n’auront lieu qu’en 2026. Entre-temps, le deuxième derby face au Real se jouera le 22 mars.

Le derby basque, un choc identitaire

  • 2 novembre : Real Sociedad – Athletic Bilbao
  • 1er février : Athletic Bilbao – Real Sociedad

Moins médiatisé que le Clásico ou le derby madrilène, le derby basque n’en reste pas moins bouillant. Quand la Real Sociedad affronte l’Athletic Bilbao, les deux villes vivent au rythme du match. Stades pleins, ferveur des tribunes et intensité garantie.

Séville en ébullition pour le «Gran Derbi»

  • 30 novembre : Séville – Betis
  • 1er mars : Betis – Séville

Le «Gran Derbi» entre le Séville FC et le Real Betis est l’un des affrontements les plus passionnés du pays. «On m’a vite fait comprendre que c’étaient les deux plus gros matches de la saison», confiait Rubén Vargas à Blick en mars dernier. Peu après, il marquait contre le Betis (1-0) mais s’inclinait contre l’équipe de son compatriote Ricardo Rodriguez (1-2). Le 30 novembre marquera la première manche de cette saison.

