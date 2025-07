Mondial des clubs: Mbappé enfin d'attaque avec le Real?

1/2 Victime d'une gastro-entérite, Kylian Mbappé a manqué le premier tour du Mondial des clubs, mais devrait revenir face à la Juve en 8e de finale. Photo: JOSEP LAGO

AFP Agence France-Presse

L'heure du retour a enfin sonné pour Kylian Mbappé. Après avoir été victime d'une gastro-entérite et manqué le premier tour du Mondial des clubs, la superstar française devrait retrouver l'attaque du Real Madrid face à la Juventus Turin en 8e de finale, ce mardi à Miami.

Plus rien ne devrait théoriquement s'opposer à ce que le capitaine de l'équipe de France renoue avec les terrains. Le N.9 a rongé son frein durant une semaine, se préparant à part en salle et assistant de loin aux trois premières rencontres de ses coéquipiers. Mais tous les voyants sont désormais au vert pour le Bondynois qui a repris l'entraînement collectif mercredi dernier et postule de nouveau pour une place dans le groupe de Xabi Alonso.

Une attente frustrante

C'est peu dire que l'attente aura été longue et frustrante pour Kylian Mbappé. Cette Coupe du monde est en effet sa dernière opportunité de rafler un trophée majeur au bout d'une saison certes prolifique sur le plan individuel (43 buts, un Soulier d'or européen et un titre de «Pichichi» en Championnat d'Espagne) mais terne collectivement. Pas de Liga ou de Ligue des champions à se mettre sous la dent, le Real s'est juste contenté d'une Supercoupe d'Europe et d'une Coupe intercontinentale en guise de lauriers.

Le Français, distancé pour l'instant dans les pronostics dans la course au Ballon d'Or, avait également à coeur durant ce Mondial de venir brouiller les cartes et tenter de contester l'avance supposée des deux favoris, le champion d'Europe parisien Ousmane Dembélé et le prodige espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal. En ratant jusque-là les trois matches de son équipe aux Etats-Unis, il a laissé passer une occasion de se remettre dans le jeu.

Mais cette fois-ci pourrait être la bonne, même si Xabi Alonso devrait logiquement le laisser sur le banc au coup d'envoi, Mbappé, qui n'a plus joué depuis le 8 juin et la «petite finale» de la Ligue des nations avec les Bleus contre l'Allemagne (2-0), étant forcément à court de rythme.

«Un duo Mbappé-Vinicius à peaufiner»

«Kylian va bien maintenant et nous nous parlons tous les jours. Il est possible qu'il fasse ses débuts. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a de fortes chances qu'il joue», a déclaré Xabi Alonso lundi en conférence de presse.

Le successeur de Carlo Ancelotti, qui étrenne ses nouveaux habits d'entraîneur du Real Madrid, ne cache pas en tout cas son impatience de lancer son joyau qu'il n'a toujours pas pu voir à l'œuvre en compétition depuis sa nomination.

« Je vais avoir du mal à apprendre à Mbappé à dribbler, mais à créer des liens, oui. Xabi Alonso »

D'autant que l'Espagnol a hâte de peaufiner l'association entre le Français de 26 ans et Vinicius, visiblement en pleine montée en puissance et auteur d'une grande performance face à Salzbourg jeudi avec un but et une passe décisive (3-0). En l'absence de Mbappé, le Real s'est surtout reposé sur le Brésilien et sur le jeune Gonzalo Garcia, révélation de cette phase finale avec deux réalisations au compteur.

Exploiter le jeu collectif

«Notre idée est d'exploiter l'idée de jeu collectif. Que l'équipe s'entraîne comme une équipe et que nous travaillions comme une équipe. C'est un travail d'équilibriste. Je vais avoir du mal à apprendre à Mbappé à dribbler, mais à créer des liens, oui. L'idée c'est d'avoir cette force collective pour faire mieux jouer Mbappé avec Vinicius», a estimé Xabi Alonso lundi.

Il sera ainsi intéressant de constater si l'incorporation du champion du monde 2018 ne vient pas mettre à mal l'équilibre du Real, entreprise sur laquelle Carlo Ancelotti s'est cassé les dents cette saison et qui constitue l'un des principaux chantiers de Xabi Alonso. La Juve, qui a subi une lourde défaite contre Manchester City (5-2), sera à cet égard le premier test du technicien de 43 ans.