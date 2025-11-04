Le Real Madrid veut-il se débarrasser de Vinicius?

Au Real Madrid, on n’oublie pas que l’institution passe avant tout, avant chaque joueur qui compose un jour ou l’autre l’effectif. Un principe qu’il convient d’appliquer même lorsque les joueurs se nomment Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Selon le média Sportbild, la coupe serait désormais pleine autour du cas Vinicius: le président Florentino Pérez, pourtant souvent considéré comme un grand fan du Brésilien, serait à prêt à le vendre dans un avenir proche.
Un entourage coupable?
Apparemment, cette décision aurait été prise notamment après le scandale qui a suivi le Clasico contre le FC Barcelone (2-1): le Brésilien a eu une vive altercation avec l’entraîneur Xabi Alonso (43 ans). Mais l’épisode ne semble pas s’être arrêté là. Face à Valence, en championnat, il s’est élancé pour tirer un penalty (manqué…) initialement destiné à son coéquipier Kylian Mbappé.
Plus récemment, l’entourage de Vinicius aurait adressé de vives critiques à l’encontre de Xabi Alonso. «Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l’instant, il n’est que Xabi», rapporte notamment Sportbild.
Le Real Madrid est-il prêt à se séparer de l’un de ses plus grands joyaux, sous contrat jusqu’en 2027, au profit de son institution? Rien n’est encore sûr. Mais la relation entre le joueur et le club semble de plus en plus fragile.
