La goûte de trop
Le Real Madrid veut-il se débarrasser de Vinicius?

La saga se poursuit autour de Vinicius Junior. La star du Real, vivement critiquée pour son comportement lors du dernier Clasico, ne semble plus bénéficier du plein soutien de son club — au point que sa vente l’été prochain serait désormais envisagée avec sérieux.
Publié: 17:21 heures
|
Dernière mise à jour: 17:24 heures
Le comportement de Vinicius aura-t-il raison de son aventure au Real Madrid?
Photo: AP
Blick Sport

Au Real Madrid, on n’oublie pas que l’institution passe avant tout, avant chaque joueur qui compose un jour ou l’autre l’effectif. Un principe qu’il convient d’appliquer même lorsque les joueurs se nomment Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Selon le média Sportbild, la coupe serait désormais pleine autour du cas Vinicius: le président Florentino Pérez, pourtant souvent considéré comme un grand fan du Brésilien, serait à prêt à le vendre dans un avenir proche.

Un entourage coupable?

Apparemment, cette décision aurait été prise notamment après le scandale qui a suivi le Clasico contre le FC Barcelone (2-1): le Brésilien a eu une vive altercation avec l’entraîneur Xabi Alonso (43 ans). Mais l’épisode ne semble pas s’être arrêté là. Face à Valence, en championnat, il s’est élancé pour tirer un penalty (manqué…) initialement destiné à son coéquipier Kylian Mbappé.

Plus récemment, l’entourage de Vinicius aurait adressé de vives critiques à l’encontre de Xabi Alonso. «Il se prend pour Pep Guardiola, mais pour l’instant, il n’est que Xabi», rapporte notamment Sportbild.

Le Real Madrid est-il prêt à se séparer de l’un de ses plus grands joyaux, sous contrat jusqu’en 2027, au profit de son institution? Rien n’est encore sûr. Mais la relation entre le joueur et le club semble de plus en plus fragile.

LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
CF Elche
11
-1
14
10
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
Real Sociedad
11
-3
12
15
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Gérone
FC Gérone
11
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
