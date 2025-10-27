Vinícius Júnior ne supporte pas d'être remplacé

Il y a du gaz dans l'air au Real Madrid entre Vinicius Junior et l'entraîneur Xabi Alonso. Le Brésilien a hurlé sa frustration dimanche quand il a été remplacé lors du Clasico contre Barcelone (2-1).

Le comportement de Vinícius Júnior agace du côté du Real Madrid Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Alors qu'il semblait revenir à son meilleur niveau, l'attaquant a démontré par sa réaction ne pas supporter de perdre son statut d'intouchable. Furieux d'être remplacé par son compatriote Rodrygo à la 72e, le Brésilien a dégoupillé:

«Moi? Mister? Encore moi? Va te faire...! C'est toujours moi! Je quitte l'équipe, c'est trop, c'est mieux que je m'en aille!», a-t-il pesté devant les caméras du monde entier. Il est rentré directement aux vestiaires, sans saluer Xabi Alonso.

Il est ensuite revenu s'asseoir sur son banc plusieurs minutes plus tard. Ce n'était pas pour célébrer la victoire solide du géant madrilène, mais pour provoquer le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal, dont les déclarations avaient enflammé l'avant-match.

Séquence largement relayée en Espagne et dans le monde

Xabi Alonso, dont l'approche «méritocratique» tranche avec le management plus docile de Carlo Ancelotti, a bien tenté d'éteindre l'incendie. L'Espagnol a assuré qu'il préférait garder «toutes les choses positives» du match de «Vini» et que les deux hommes allaient «reparler» de cet incident ensemble.

Mais cette séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, est considérée en Espagne comme un énorme manque de respect et une nouvelle limite franchie par l'ailier de 25 ans, incapable de mettre son égo de côté pour le bien de son équipe. «Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un joueur star qui n'accepte pas de faire partie d'une équipe», écrit notamment le quotidien sportif «AS», estimant que cette polémique pouvait marquer «un avant et un après» dans l'avenir de «Vini», qui refuse toujours de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Un statut remis en question

Ce nouveau craquage de l'attaquant brésilien, dont le tempérament volcanique, les provocations et les crises de nerfs agacent de plus en plus dans la capitale espagnole, révèle un profond mal-être et une immense frustration concernant son nouveau statut, dans l'ombre d'un Kylian Mbappé étincelant. Le no 7 merengue ne semble toujours pas accepter de devoir partager l'affiche avec le capitaine des Bleus et de ne plus être «intouchable» aux yeux de son nouvel entraîneur, comme pouvaient à l'époque l'être Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo, qui ne sortaient que très rarement en cours de match sauf en cas de blessure.

La star de la Seleção a ainsi débuté sur le banc à trois reprises depuis le début de saison, sans être blessé, et il n'a disputé que trois rencontres au complet sur les dix autres où il était titulaire. Et il a vu Mbappé s'imposer, dans le même temps, comme le leader d'attaque de la Maison Blanche, avec des statistiques affolantes: 19 buts en 16 matches toutes compétitions confondues en club et en sélection.

Un déclassement considéré comme injuste par le dribbleur brésilien, qui n'a toujours pas digéré sa deuxième place au Ballon d'Or 2024 derrière l'Espagnol Rodri alors qu'il était annoncé vainqueur. Selon la presse espagnole, les négociations contractuelles sont à l'arrêt entre le club et l'entourage du joueur, qui utiliserait une offre «impossible à refuser» en Arabie saoudite pour réclamer un salaire supérieur ou au moins équivalent à celui de Mbappé, soit entre 20 et 25 millions d'euros net par an.