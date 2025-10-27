Champion d'Islande pour la huitième fois, le Vikingur Reykjavik a voulu fêter ce sacre avec ses supporters et un peu d'alcool. Sauf que la police est intervenue, faute de permis.

Ce club offre des bières après son sacre… et est poursuivi

Ce club offre des bières après son sacre… et est poursuivi

Le Vikingur Reykjavik voulait fêter la victoire avec ses supporters. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Dans la majorité des stades d'Europe, la bière coule à flot lors de chaque rencontre. Encore plus lorsque l'équipe qui reçoit doit fêter un sacre au terme de la saison. C'est ce que voulait faire le Vikingur Reykjavik, club de la capitale islandaise, pour son dernier match face à Valur samedi passé.

«Pour fêter le titre, déjà remporté au tour précédent, nous avions préparé d'importantes réserves de bière et préparer un dossier», explique Heimir Gunlaugsson, le président, au quotidien «Visir». Oui, car dans la capitale islandaise, la vente d'alcool dans les stades est interdite, sauf quand cela concerne l'équipe nationale.

Problème? Les autorités n'ont jamais validé le dossier du club de Gylfi Sigurdsson. Pour contourner cela, le Vikingur Reykjavik a eu une idée: offrir les bières à leurs fans, en échange d'un don volontaire au club. «Cependant, la police a conclu à une vente illégale et l'affaire sera portée devant les tribunaux. Ce sont probablement les supporters de l'équipe adverse, Valur, qui a perdu le match 0-2, qui ont appelé la police par malveillance», ajoute le dirigeant islandais.

Pas au bout de sa colère, Heimir Gunlaugsson a vu sa soirée être gâchée par la descente de police. «Cette belle soirée devait marquer une fin de saison fantastique, une fête pour les supporters, mais elle a été gâchée par une action policière absurde, déjà médiatisée dans toute l'Europe. C'est une honte», s'exclame-t-il.