Blessure pour le Belge
Naples pourrait être privé de Kevin De Bruyne jusqu'à la fin de l'année

Naples pourrait être privé jusqu'à début 2026 de Kevin De Bruyne, a annoncé lundi le champion d'Italie en titre et leader de la Serie A. L'international belge est blessé à la cuisse droite.
Publié: 15:57 heures
Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse

«Kevin De Bruyne a passé des examens qui ont mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite», a indiqué le Napoli dans un communiqué.»Le joueur a déjà entamé son parcours de rééducation», a ajouté le club sans donner plus de précisions.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 et manquera donc au moins deux mois de compétition. «KDB» s'est blessé samedi en ouvrant la marque à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l'Inter pour le compte de la 8e journée du Championnat d'Italie.

Après avoir transformé son pénalty, l'ancien joueur de Manchester City s'est aussitôt figé et a placé sa main droite sur sa cuisse droite. Incapable de marcher et grimaçant, il a été dans un premier temps soutenu par ses coéquipiers, avant d'être évacué du terrain par deux soigneurs.

Depuis son arrivée à Naples libre de tout contrat, De Bruyne (34 ans) a marqué quatre buts en huit matches de championnat et délivré deux passes décisives en Ligue des champions.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
8
7
18
2
AS Rome
AS Rome
8
5
18
3
Milan AC
Milan AC
8
7
17
4
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
5
Bologne FC
Bologne FC
8
6
14
6
Côme 1907
Côme 1907
8
4
13
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
6
12
8
Juventus Turin
Juventus Turin
8
1
12
9
Udinese Calcio
Udinese Calcio
8
-2
12
10
Lazio Rome
Lazio Rome
8
4
11
11
US Cremonese
US Cremonese
8
-1
11
12
Torino FC
Torino FC
8
-6
11
13
Sassuolo
Sassuolo
8
-1
10
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
8
-2
9
15
Parme Calcio
Parme Calcio
8
-4
7
16
US Lecce
US Lecce
8
-6
6
17
Hellas Vérone
Hellas Vérone
8
-7
5
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
8
-5
4
19
Pise SC
Pise SC
8
-7
4
20
Genoa CFC
Genoa CFC
8
-7
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
