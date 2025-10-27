Naples pourrait être privé jusqu'à début 2026 de Kevin De Bruyne, a annoncé lundi le champion d'Italie en titre et leader de la Serie A. L'international belge est blessé à la cuisse droite.

Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025. Photo: AP

«Kevin De Bruyne a passé des examens qui ont mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite», a indiqué le Napoli dans un communiqué.»Le joueur a déjà entamé son parcours de rééducation», a ajouté le club sans donner plus de précisions.

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 et manquera donc au moins deux mois de compétition. «KDB» s'est blessé samedi en ouvrant la marque à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l'Inter pour le compte de la 8e journée du Championnat d'Italie.

Après avoir transformé son pénalty, l'ancien joueur de Manchester City s'est aussitôt figé et a placé sa main droite sur sa cuisse droite. Incapable de marcher et grimaçant, il a été dans un premier temps soutenu par ses coéquipiers, avant d'être évacué du terrain par deux soigneurs.

Depuis son arrivée à Naples libre de tout contrat, De Bruyne (34 ans) a marqué quatre buts en huit matches de championnat et délivré deux passes décisives en Ligue des champions.