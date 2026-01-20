Kylian Mbappé prend la défense de son coéquipier Vinicius

Après l'humiliante élimination en coupe contre le club de deuxième division Albacete, les supporters du Real expriment bruyamment leur mécontentement. Vinicius est particulièrement visé. Le Brésilien reçoit désormais les encouragements de son partenaire d'attaque.

Gian-Andri Baumgartner

Il y avait du bruit samedi soir au Santiago-Bernabéu lorsque le Real Madrid recevait Levante. Pour leur premier match à domicile depuis le licenciement de Xabi Alonso et l’élimination humiliante en Coupe face au club de deuxième division d’Albacete, les joueurs merengues ont été accueillis par une bronca assourdissante avant le coup d’envoi puis à la pause, alors que le score était encore de 0-0.

Au centre des critiques: Vinicius. Le Brésilien aurait entretenu des relations tendues avec Alonso, au point que certains lui attribuent une part de responsabilité dans le climat délétère au sein du vestiaire, lequel a conduit au changement d’entraîneur. Logiquement, c’est surtout lui qui a concentré les sifflets.

«Nous jouons mal en équipe»

Vinicius a toutefois reçu le soutien d’un partenaire offensif. En conférence de presse, à la veille du match de Ligue des champions contre son ancien club de Monaco mardi, Kylian Mbappé a admis comprendre en partie la réaction du public, compte tenu des prestations insuffisantes de son équipe. Mais l’attaquant français a tenu à préciser: «S’ils sifflent, qu’ils sifflent toute l’équipe. Ils ne doivent pas cibler un seul joueur. Nous jouons mal collectivement, pas individuellement.»

Selon Mbappé, Vinicius a été très affecté après la rencontre face à Levante: «Vini est un être humain et c’est normal que cela te touche quand les gens parlent mal de toi. Nous devons mieux le protéger pour qu’il n’ait pas à se battre seul contre tout le monde. Il n’est pas seul au Real Madrid, nous sommes tous avec lui».

Les paroles de son coéquipier devraient faire du bien à Vinicius, tout comme le déroulement de la journée de Liga. Malgré les sifflets, le Real s’est imposé 2-0 contre Levante et a profité de la défaite du leader Barcelone à la Real Sociedad (2-1) pour revenir à un point de la tête du championnat.