Impatience ou réjouissance? Un peu des deux, certainement, tant du côté des supporters que de celui du cadre de la première équipe. Toujours est-il que le FC Barcelone a offert à ses fidèles une séance d’entraînement publique ce vendredi – chose rare dans le football moderne – dans sa mythique enceinte du Camp Nou, désertée par les joueurs catalans depuis plus de deux ans en raison des travaux. Pour les fans, pas question de manquer une telle occasion.
Ils étaient 23 000 précisément à voir à l’œuvre Lamine Yamal et ses coéquipiers sur le pré. La séance d’entraînement a duré 70 minutes, et le club avait fixé le prix des billets entre 5 et 10 euros, avec également des offres VIP. Les bénéfices de cette action seront reversées à Pulseras Blaugrana, en soutien aux enfants hospitalisés.
Un retour pour bientôt?
Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le retour des matchs officiels au Camp Nou, les travaux ayant pris du retard. ll se pourrait qu'une première rencontre de championnat se dispute dès la fin novembre, avec une jauge revue à la baisse (45'000 places). Le FC Barcelone est exilé au stade olympique de Montjuïc depuis 2023. À l’avenir, son enceinte flambant neuve devrait pouvoir accueillir 105'000 spectateurs, soit un record en Europe.
En attendant, les fans devront se contenter d’une séance d’entraînement… dans un stade encore en chantier.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
11
16
30
2
FC Barcelone
11
15
25
3
Villarreal CF
11
12
23
4
Atlético Madrid
11
11
22
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
11
2
18
7
Getafe CF
11
-1
17
8
Deportivo Alaves
11
1
15
9
CF Elche
11
-1
14
10
Rayo Vallecano
11
-2
14
11
Athletic Bilbao
11
-2
14
12
Celta Vigo
11
-1
13
13
FC Séville
11
-2
13
14
Real Sociedad
11
-3
12
15
CA Osasuna
11
-3
11
16
Levante UD
11
-5
9
17
Majorque
11
-7
9
18
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
11
-12
8
20
FC Gérone
11
-14
7