Exilé loin de «son» stade depuis le 28 mai 2023, le FC Barcelone a retrouvé le Camp Nou le temps d'une séance d'entraînement. Et c'est peu dire que les fans ont répondu présent pour ce grand retour.

À Barcelone, un simple entraînement a rassemblé plus de 20'000 fans

Robert Lewandowski et ses coéquipiers étaient de retour au Camp Nou, le temps d'un entraînement. Photo: IMAGO/Sergio Ros

Impatience ou réjouissance? Un peu des deux, certainement, tant du côté des supporters que de celui du cadre de la première équipe. Toujours est-il que le FC Barcelone a offert à ses fidèles une séance d’entraînement publique ce vendredi – chose rare dans le football moderne – dans sa mythique enceinte du Camp Nou, désertée par les joueurs catalans depuis plus de deux ans en raison des travaux. Pour les fans, pas question de manquer une telle occasion.

Ils étaient 23 000 précisément à voir à l’œuvre Lamine Yamal et ses coéquipiers sur le pré. La séance d’entraînement a duré 70 minutes, et le club avait fixé le prix des billets entre 5 et 10 euros, avec également des offres VIP. Les bénéfices de cette action seront reversées à Pulseras Blaugrana, en soutien aux enfants hospitalisés.

Un retour pour bientôt?

Aucune date précise n’a encore été communiquée pour le retour des matchs officiels au Camp Nou, les travaux ayant pris du retard. ll se pourrait qu'une première rencontre de championnat se dispute dès la fin novembre, avec une jauge revue à la baisse (45'000 places). Le FC Barcelone est exilé au stade olympique de Montjuïc depuis 2023. À l’avenir, son enceinte flambant neuve devrait pouvoir accueillir 105'000 spectateurs, soit un record en Europe.

23'000 supporters ont assisté à 70 minutes d'entraînement ce vendredi. Photo: Anadolu via Getty Images

En attendant, les fans devront se contenter d’une séance d’entraînement… dans un stade encore en chantier.