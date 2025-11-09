DE
Grâce à son stade!
Ce club présentera le plus gros budget de l'histoire du football

Pour la saison 2025/26, le Real Madrid dévoilera à ses membres un budget historique, estimé à 1,248 milliard d’euros de recettes ordinaires, hors transferts.
Publié: 15:15 heures
Florentino Perez, président du Real Madrid, continue de voir les choses en grand.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le Real Madrid présentera à l'Assemblée générale le budget le plus conséquent de son histoire, supérieur à 1 milliard d'euros. Le club présidé par Florentino Pérez mise notamment sur son stade pour générer des revenus. Les prévisions annoncent une hausse de 63,5 millions d’euros (+5 %) par rapport à la clôture de l’exercice 2024/25, selon le média espagnol Marca.

Comment le Real Madrid entend optimiser ses revenus? Grâce notamment à l'exploitation du stade Santiago Bernabéu et à de nouveaux accords commerciaux. Le club espagnol capitalise notamment sur son Bernabéu Tour, ainsi que sur l'organisation d'évènements et de concerts dans son enceinte. 

Le club entend également optimiser au maximum les espaces de restauration et d'hospitalité. Aujourd'hui, son stade est devenu une véritable attraction. 

