Le Real Madrid présentera à l'Assemblée générale le budget le plus conséquent de son histoire, supérieur à 1 milliard d'euros. Le club présidé par Florentino Pérez mise notamment sur son stade pour générer des revenus. Les prévisions annoncent une hausse de 63,5 millions d’euros (+5 %) par rapport à la clôture de l’exercice 2024/25, selon le média espagnol Marca.
Comment le Real Madrid entend optimiser ses revenus? Grâce notamment à l'exploitation du stade Santiago Bernabéu et à de nouveaux accords commerciaux. Le club espagnol capitalise notamment sur son Bernabéu Tour, ainsi que sur l'organisation d'évènements et de concerts dans son enceinte.
Le club entend également optimiser au maximum les espaces de restauration et d'hospitalité. Aujourd'hui, son stade est devenu une véritable attraction.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
0:0
12
16
31
2
Villarreal CF
12
14
26
3
FC Barcelone
11
15
25
4
Atlético Madrid
12
13
25
5
Real Betis Balompié
11
6
19
6
Espanyol Barcelone
12
0
18
7
Athletic Bilbao
12
-1
17
7
Getafe CF
11
-1
17
9
FC Séville
12
-1
16
10
Deportivo Alaves
12
0
15
11
CF Elche
12
-1
15
12
Rayo Vallecano
0:0
12
-2
15
13
Celta Vigo
11
-1
13
14
Real Sociedad
12
-3
13
15
CA Osasuna
12
-4
11
16
FC Gérone
12
-13
10
17
Levante UD
12
-7
9
18
Majorque
11
-7
9
19
Valence CF
11
-10
9
20
Real Oviedo
12
-13
8