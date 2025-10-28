Remplacé lors du dernier Real Madrid – FC Barcelone, Vinícius Jr a provoqué des tensions sur et en dehors du terrain. Toni Kroos, ancien coéquipier, apporte son éclairage sur les réactions du Brésilien.

Toni Kroos connaît bien Vinícius pour avoir partagé les vestiaires madrilènes avec lui plusieurs années. Photo: IMAGO/PA Images

Le Clásico espagnol a tenu toutes ses promesses. Dimanche, lorsque le Real Madrid a battu le FC Barcelone 2‑1, la tension est montée d’un cran, notamment dans les arrêts de jeu et après le coup de sifflet final. Échauffourées et bousculades ont éclaté, et au cœur de tout ça: Vinicius Jr (25 ans).

Lamine Yamal VS Vincius

Le Brésilien, déjà en désaccord avec l’entraîneur Xabi Alonso (43 ans) au sujet de son remplacement, voulait affronter la perle du Barça, Lamine Yamal (18 ans). Cette volonté semblait motivée par plusieurs déclarations de Yamal avant le match.

Vinicius est revenu sur cette scène houleuse dans un entretien diffusé sur la chaîne du Real: «Nous ne voulions attaquer personne, ni les jeunes joueurs ni les supporters. C’est comme ça dans un Clásico. Il se passe beaucoup de choses sur et en dehors du terrain.» «Nous avons essayé de garder l’équilibre, mais ce n’était pas toujours possible. Quand nous entrons sur le terrain, nous devons défendre notre camp, et c’est exactement ce que nous avons fait.»

L’ancien joueur du Real Madrid, Toni Kroos, qui connaît Vinícius pour avoir partagé les vestiaires avec lui, a commenté la situation dans son podcast: «Quand on réalise un match exceptionnel, surtout dans une rencontre de cette envergure, on n’est pas content. Moi non plus, je n’ai jamais aimé être remplacé.»

Entre empathie et mise en garde

Entre empathie et mise en garde, Toni Kroos a poursuivi: «Il est facile de juger de l’extérieur, mais en réalité, personne, sauf ceux qui sont là, dans un Clásico devant 80'000 spectateurs avec un score de 2‑1, ne sait ce que c’est que de vouloir tout donner et de devoir sortir. Cette émotion, personne ne peut vraiment la comprendre.»

Pour autant, l’Allemand n’a pas totalement épargné son ancien coéquipier: «Avec un peu de recul, il pensera probablement: 'Je pourrais maîtriser ma colère un peu plus longtemps'. Je peux comprendre cette émotion… mais sur les photos et vidéos, ça ne donne pas l’impression d’être idéal.»

Un clin d’œil à l’entraîneur

Kroos a également évoqué la réaction de Xabi Alonso: «Les entraîneurs ne prennent généralement pas tout au sérieux, surtout ceux qui ont été joueurs… Je l’ai vu de nombreuses fois, donc il ne faut pas toujours tout prendre trop au sérieux.»