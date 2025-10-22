DE
Le Bayern enchaîne
Le Real remporte le choc face à la Juventus

Le Real Madrid et le Bayern Munich ont à leur tour fêté un troisième succès consécutif dans la phase de ligue de Ligue des champions. Dans le choc de la soirée, les Espagnols ont battu la Juventus 1-0.
Jude Bellingham a inscrit le seul but du match à Madrid.
Photo: AFP
Blick Sport

Une réussite de Bellingham, prompt à reprendre un tir de Vinicius renvoyé par le poteau, a mis le Real sur les rails de la victoire (57e). Les Italiens ont eu quelques situations pour égaliser, mais ils n'ont pas concrétisé. Ce revers peut être considéré comme inquiétant pour la Juve, qui ne compte que 2 points. Il devient urgent de commencer à gagner.

Le Bayern Munich a fêté un nouveau net succès. Les Bavarois ont battu le Club Bruges 4-0. Auteur du 2-0 à la 14e, Harry Kane a déjà inscrit son 20e but de la saison, et ce en 11 matches seulement. L'attaquant anglais affiche vraiment des statistiques impressionnantes.

Liverpool sort de sa spirale négative

Après quatre revers consécutifs toutes compétitions confondues, Liverpool a retrouvé les joies de la victoire en l'emportant 5-1 à Francfort. Rapidement menés par l'Eintracht, les Reds ont réagi avant le repos par Ekitike (35e), puis grâce à des têtes sur corner de van Dijk (39e) et Konaté (44e). Aurèle Amenda a perdu le duel décisif sur le but du capitaine néerlandais de Liverpool. Gakpo (66e) et Szoboszlai ont (70e) ont salé l'addition.

Chelsea a pour sa part dominé Ajax Amsterdam 5-1 à Londres. Les Néerlandais restent scotchés à 0 point. Trois penalties ont été sifflés et transformés dans ce match, deux pour les Anglais et l'autre pour les visiteurs, qui ont été réduits à dix dès la 15e.

Marseille craque en fin de match

Monaco, avec le gardien suisse Philipp Köhn mais sans Denis Zakaria blessé, a fait 0-0 à domicile face à Tottenham. Le club de la Principauté ne compte que 2 points et va devoir cravacher.

Marseille, avec Ulisses Garcia dès la 67e, s'est incliné 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Paixao a pourtant marqué dès la 14e, mais l'OM a joué à dix dès la 45e et l'expulsion d'Emerson, sanctionné d'un deuxième avertissement pour simulation. Catamo a égalisé pour les Portugais (69e) avant le but de la victoire d'Alisson Santos (86e) sur un tir dévié par Pavard.

Plus tôt dans la soirée, l'Athletic Bilbao avait battu Qarabag (3-1), tandis que Galatsaray avait pris le dessus sur Bodo-Glimt (3-1 également). Enfin, l'Atalanta et le Slavia Prague ont fait match nul (0-0).

