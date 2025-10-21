Score de tennis pour le Barça face à l'Olympiakos

Le Barça a pu compter sur un Fermin Lopez (22 ans) de feu ce mardi soir. Le milieu offensif espagnol a rapidement mis les siens sur orbite en signant un doublé en première mi-temps (7e/39e) avant de marquer le 5-1 à la 76e. Le revenant anglais Marcus Rashford s'est quant à lui offert un doublé en cinq minutes (74e/79e). La star barcelonaise Lamine Yamal a aussi participé au festival en transformant un penalty (68e)
Un suisse au sifflet
Ce duel disputé au stade olympique de Montjuïc – la réouverture du Camp Nou prend toujours plus de retard – aurait pu connaître un autre dénouement. Les Piréens avaient en effet le vent en poupe après la réduction du score d'El Kaabi sur penalty (54e), mais l'arbitre suisse Urs Schnyder a ensuite brandi un deuxième carton jaune très sévère et synonyme d'expulsion à l'Argentin de l'Olympiakos Santiago Hezze.
À 11 contre 10, le Barça a ensuite déroulé pour signer une deuxième victoire dans la compétition. Les joueurs d'Hansi Flick rebondissent ainsi après leur défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre, lors de la précédente journée.
Match nul et vierge en Asie centrale
À près de 6000 kilomètres de là, au sud-est du Kazakhstan, le petit club chypriote de Paphos et les locaux du Kairat ont partagé l'enjeu au terme d'un match nul et vierge (0-0). Réduits à 10 dès la 4e minute, les Chypriotes ne sont pas passés loin de ramener les trois points de leur périple, mais leur ouverture du score à la 72e a été annulée pour un hors-jeu.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
1:0
3
6
9
2
Inter Milan
0:0
3
5
7
3
Borussia Dortmund
1:0
3
4
7
4
Arsenal FC
0:0
3
4
7
5
Manchester City FC
1:0
3
3
7
6
Bayern Munich
2
6
6
7
Real Madrid
2
6
6
8
FC Barcelone
3
5
6
9
Qarabag FK
2
3
6
10
Atlético Madrid
0:0
3
3
4
11
Newcastle United FC
0:0
3
3
4
12
Tottenham Hotspur FC
2
1
4
13
SSC Naples
0:0
3
-1
4
14
Union Saint-Gilloise
0:0
3
-2
4
15
Olympique Marseille
2
3
3
16
FC Bruges
2
2
3
16
Sporting CP
2
2
3
18
Eintracht Francfort
2
0
3
19
Liverpool FC
2
0
3
20
Chelsea FC
2
-1
3
21
Galatasaray SK
2
-3
3
22
Atalanta Bergame
2
-3
3
23
Juventus Turin
2
0
2
24
Bodo/Glimt
2
0
2
25
Bayer Leverkusen
0:1
3
-1
2
26
PSV Eindhoven
0:0
3
-2
2
27
Paphos FC
3
-4
2
28
Benfica Lisbonne
0:0
3
-2
1
28
Villarreal CF
0:1
3
-2
1
30
AS Monaco
2
-3
1
31
FC Copenhague
0:1
3
-3
1
31
Slavia Prague
2
-3
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat Almaty
3
-8
1
35
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
2
-6
0