Un incident inhabituel a perturbé l'entraînement de l'Atlético Madrid à Londres. Le club a déposé une plainte auprès de l'UEFA suite à l'absence d'eau chaude dans les vestiaires de l'Emirates, forçant les joueurs à se doucher à l'hôtel.

L’Atlético de Madrid affronte Arsenal en Ligue des champions ce mardi. Photo: Getty Images

Blick Sport

L’Atlético Madrid a vécu une situation pour le moins inhabituelle lors de son entraînement au stade Emirates à Londres, un jour seulement avant son match de Ligue des champions contre Arsenal. Selon Marca, les joueurs dirigés par Diego Simeone ont découvert que les vestiaires étaient dépourvus d’eau chaude, les contraignant à retourner à leur hôtel pour se doucher. Une situation qui a provoqué une forte indignation au sein du club espagnol.

Une session d’entraînement sous la pluie gâchée

L’entraînement avait débuté aux alentours de 17h30 sous une pluie persistante. Dès leur arrivée, les joueurs ont signalé aux employés du stade le problème d’eau chaude. Malgré ces avertissements, le dysfonctionnement n’a pas été résolu à temps. La session s’est terminée à 19h15, alors que l’eau chaude n’a été rétablie qu’à 19h25, soit dix minutes après le départ des joueurs.

Pour un stade moderne tel que l’Emirates, surtout dans le cadre de la Ligue des champions, cette situation a été jugée inacceptable par l’Atlético. Les installations de base, comme l’accès à l’eau chaude, sont considérées comme un minimum pour un club de cette envergure.

Une plainte déposée auprès de l’UEFA

Face à cet incident, l’Atlético de Madrid a décidé de déposer une plainte officielle auprès de l’UEFA, l’organisateur de la compétition. Le club a exprimé son mécontentement, soulignant que ce manquement représentait un manque grave aux normes attendues dans un tournoi de prestige.

De son côté, Arsenal a reconnu le problème et présenté ses excuses officielles. Le club anglais a précisé que le dysfonctionnement avait été signalé à 18h45 et qu’ils avaient immédiatement commencé à le résoudre. Cependant, leurs efforts n’ont pas suffi à éviter les désagréments subis par l’équipe espagnole.