DE
FR

Le nouveau coach de Dan Ndoye
Sean Dyche nommé entraîneur de Nottingham Forest

Sean Dyche devient le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, 18e de Premier League. L'ancien coach de Burnley et d'Everton, connu pour son style défensif, a signé jusqu'en 2027 pour redresser une équipe en difficulté.
Publié: 11:36 heures
Partager
Écouter
L'ex-coach de Burnley et d'Everton prend les rênes de Nottingham Forest. (Archives)
Photo: Rui Vieira
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le technicien Sean Dyche est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, a annoncé le club mardi. Le technicien reprend les rênes d'une équipe à la dérive, actuel 18e de Premier League.

Sean Dyche succède à Ange Postecoglu, entraîneur le plus éphémère de l'histoire de la Premier League, qui n'avait pas connu la victoire lors de ses huit matches sur le banc. Celui qui a évolué en juniors à Nottingham a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2027.

Baptême du feu en Europa League

L'ex-coach de Burnley et d'Everton a une expérience de plus de 330 matches en Premier League, et «a construit des équipes définies par leur organisation défensive, leur résilience et leur force sur les coups de pied arrêtés, ce qui correspond (...) à l'identité du club», cite le communiqué de Nottingham.

A lire aussi
Ange Postecoglu se fait limoger après 39 jours à Nottingham
«Des résultats décevants»
Ange Postecoglu se fait limoger après 39 jours à Nottingham
Dan Ndoye: «Je n’ai jamais été dans une zone de confort»
Interview
Le Vaudois est ambitieux
Dan Ndoye: «Je n’ai jamais été dans une zone de confort»

Le nouvel entraîneur de Dan Ndoye fera son baptême du feu jeudi en Europa League, avec l'accueil du FC Porto, avant d'aller dimanche à Bournemouth, actuel troisième du championnat.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
12
19
2
Manchester City FC
Manchester City FC
8
11
16
3
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
3
15
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
3
15
5
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
14
6
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
7
14
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
8
3
14
8
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
8
4
13
9
Manchester United FC
Manchester United FC
8
-1
13
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
8
1
12
11
Aston Villa
Aston Villa
8
0
12
12
Everton FC
Everton FC
8
0
11
13
Brentford FC
Brentford FC
8
-1
10
14
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
0
9
15
Fulham FC
Fulham FC
8
-4
8
16
Leeds United
Leeds United
8
-6
8
17
Burnley FC
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
West Ham United FC
8
-12
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus