Un arbitre fait sept arrêts cardiaques lors d'un match

Ce dimanche, un match de deuxième division de district de la Sarthe a dû être stoppé. Un arbitre de touche de la rencontre entre Crosmières et Solesmes a subi sept arrêts cardiaques et a été évacué.

Un arbitre de touche a été victime de sept arrêts cardiaques dans un match en France. Photo: CameraSport via Getty Images

Blick Sport

Ce qui aurait dû être un match banal de football amateur a bien failli tourner au drame, ce dimanche dans l'ouest de la France. Lors de la rencontre de district entre Crosmières et Solesmes, dans la Sarthe, un arbitre de touche a fait un malaise cardiaque, comme le révèle «Ouest France».

Mis à disposition par le club solesmien pour épauler l'arbitre principal, Stéphane Drouard a été victime d'un malaise au bout de 10 minutes de jeu. L'arbitre de touche s'en est remis et la partie a pu continuer normalement. Sauf que son état de santé ne s'est pas amélioré et l'officiel a été pris en charge par une ambulancière sur place, qui a décidé d'appeler les pompiers.

Une fois les secours arrivés, Stéphane Drouard a enchaîné sept arrêts cardiaques et a dû être réanimé pendant plus de 45 minutes. Dans un état stable, il a ensuite été transféré à l'hôpital d'Angers. À la suite de cet incident, l'arbitre de centre a logiquement stoppé la rencontre. «Tout à coup, le foot devient secondaire dans de pareilles circonstances», a lâché Adrien Le Dréau, président des JS Solesmes, à «Ouest France».