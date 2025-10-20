La Suède a trouvé son nouveau sélectionneur

Adversaire de la Suisse lors des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Suède a changé de sélectionneur. La sélection scandinave a décidé d'engager Graham Potter, récemment limogé par West Ham.

Graham Potter est le nouveau sélectionneur de la Suède. Photo: Getty Images

Blick Sport

Trois semaines après avoir été limogé de West Ham, Graham Potter a déjà retrouvé de l'embauche. L'entraîneur anglais a été engagé par la Suède pour mener la sélection jusqu'à la fin des qualifications à la Coupe du monde 2026. Embourbé dans le groupe de la Suisse, avec un seul point en quatre matches, les Scandinaves peuvent toujours espérer accrocher le barrage en mars, même s'il faudra réaliser deux derniers matches incroyables.

C'est donc Graham Potter, ancien entraîneur de Brighton ou Chelsea, qui a été choisi afin de «créer les conditions optimales pour atteindre la Coupe du monde», comme le précise la fédération suédoise dans un communiqué. S'il y parvient, l'Anglais verra son contrat être automatiquement prolongé pour la compétition.

«Je suis très honoré par cette mission, mais aussi incroyablement inspiré. La Suède possède des joueurs fantastiques qui performent dans les meilleurs championnats du monde chaque semaine. Mon rôle sera de créer les conditions pour que nous, en tant qu'équipe, jouions au plus haut niveau et amenions la Suède à la Coupe du monde l'été prochain», explique le nouveau sélectionneur dans le communiqué.

À 50 ans, Graham Potter connaît bien le football suédois. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur dans le pays, avec Österdunds FK, qu'il a mené de la 4e division à l'élite et à une victoire en Coupe de Suède en 2017 en sept ans à sa tête. L'Anglais va entamer son mandat par un match face à la Suisse, le 15 novembre prochain à Genève, avant d'affronter la Slovénie trois jours plus tard à domicile.